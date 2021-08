A dos años de la masacre en el bar “Caballo Blanco”, familiares de las víctimas revelaron que siguen sin ser apoyados para obtener la custodia legal de los huérfanos, aunado a que estos nunca recibieron las becas educativas prometidas por las autoridades.



América del Carmen Gómez Ortiz, quien recordó a su hija Xóchitl Nayeli, lamentó que las autoridades estatales y municipales no los han apoyado en los trámites y beneficios para los menores de edas, asimismo, expresó que la Comisión de Atención a Víctimas solo les dio montos por alimentación, más no de vivienda.



La dama reconoció que han existido avances por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para llegar al esclarecimiento de estos hechos, sin embargo, a pesar de ello, el dolor de la ausencia aún persiste y será permanente.



"Todos no tenemos la custodia legal de los niños, necesitamos apoyo en el juzgado de lo familiar. Ahí sí, si quiere apoyarnos Cuitláhuac o Carranza porque nos lo exige la FGR para si hay indemnización de los niños debemos tener el documento legal de custodia. Ahora que llevó Cheva sacó becas para los niños de las escuelas, pero nunca nos hablaron. Ni Bienestar que también lo prometió", indicó.



Con rezos, veladoras e inciensos, un grupo de personas recordaron a sus familiares, víctimas del ataque al bar “Caballo Blanco”, ocurrido en agosto de 2019, crimen que conmocionó al país al dejar como saldo 32 personas fallecidas.



“No sana, ni sanará, solo es acostumbrarse a vivir sin ellos, acostumbrarse a que los años pasan y no están”, compartió.



La mujer continúa con el cuidado de sus 3 nietos quienes siguen estudiando el kínder, la primaria y secundaria, respectivamente.