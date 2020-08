A dos meses de concluida, denuncian vecinos que obra ya presenta fallas, en Teocelo

Vecinos de Teocelo denunciaron que una obra recién inaugurada sobre el camino a la localidad de Santa Rosa ya presenta desperfectos.



Los pobladores explicaron que apenas hace dos meses se hizo una reparación al tramo carretero y se colocaron además unos barandales sobre las banquetas, los cuales no quedaron fijos.



Dijeron que temen que haya algún accidente, pues por esas banquetas transitan niños y personas mayores que al recargarse en los barandales podría suscitarse un accidente.



“Un barandal no quedó bien, la banqueta también ya está rota. El barandal estaba sobrepuesto, les dije a los trabajadores de la obra, pero no hicieron caso. Alguien se recargó sobre el barandal y por poco se cae. Pedimos que lo pusieran firme”, comentaron.



Finalmente, pidieron al Ayuntamiento de Teocelo se repare la obra, pues fue inaugurada y no quedó bien, “pedimos que se repare, si hicieron las calles que hagan las cosas bien hechas”.