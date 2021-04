A embarazada 2 veces le diagnosticaron erróneamente COVID; pruebas salieron negativas

La señora Anayansi Galán acusó de negligencia y discriminación y malos diagnósticos al personal médico del Hospital Civil de Coatepec.



La madre de familia expuso que a su hija de 19 años y con un embarazo de cuatro meses le diagnosticaron erróneamente COVID-19 cuando la paciente ingresó por un problema en su embarazo.



Relató que hace dos semanas su hija notó que regaba un líquido, por lo que acudió a dicho hospital, donde una doctora le dijo que no era nada; le recetó paracetamol y la envió de regreso a su casa.



Agregó que la joven siguió con malestares y regresó nuevamente al nosocomio y tras practicarle un estudio clínico le recomendaron un aborto.



Entonces la paciente presentó fiebres por lo que los doctores le aseguraron que estaba contagiada de Coronavirus y la canalizaron al Centro de Especialidades en Xalapa, donde luego de revisarla determinaron que no tenía el virus.



"Un día viernes se puso mal, le dijo a la doctora que sentía que estaba regando un líquido, le dieron paracetamol y la mandaron a la casa, para el lunes se practica unos análisis y se requirió un aborto inmediato, el lunes por la noche ella ya presentaba temperatura y entonces los médicos diagnosticaron COVID y me la enviaron al CAE, la revisaron y me dijeron que no tenía eso, y se regresó al Civil porque necesitaba que la operaran para expulsar al bebe, no llevaron un tratamiento bien, en cada guardia le diagnosticaban algo diferente", explicó.



Agregó que le practicaron un legrado, pero después de éste su hija seguía presentando fiebre por lo que los médicos insistieron en que tenía COVID-19 y la llevaron al IMSS donde le hicieron otra prueba que resultó negativa.



"Le hicieron la intervención y para el siguiente viernes le dieron un antibiótico y seguía con temperatura. Me vuelven a insistir que tenía COVID y ya ni los enfermeros ni nadie la quería atender. Sufrimos discriminación, le hicieron una prueba en el IMSS. No me dejaron ir con ella, así operada y salió negativo".



Por ello, dijo que, al ver todas estas irregularidades, decidió pedir la alta voluntaria para que su familiar fuera atendida de manera correcta.



"La tuve que sacar con acta voluntaria porque me la estaban tratando como paciente COVID-19 y quedó demostrado que no tiene, por sospechosa no la querían atender. Por eso pedí la alta voluntaria porque en una de esas se contagia de verdad de tanto traslado. Sufrimos ddiscriminación, malos diagnósticos, su vida se vio en peligro", comentó.



Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, ya que aseguró que no es la primera negligencia que hay. Sin embargo, la gente prefiere no dar a conocer los hechos para evitar más problemas.



"Actualmente se atiende con un doctor particular, la saqué sin medicina, sin nada. No me dieron acceso a nada. El ginecólogo nos dijo que le hicieron una placa aun estando embarazada, que no se debió hacer eso. Además, no sabemos si el producto seguía bien o no por tantos diagnósticos que nos dieron. No sabemos si el bebé podía salvarse o no", finalizó.