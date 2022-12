A empresas locales, 94% de obras y acciones ejecutadas en Xalapa: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, presumió que el 94 por ciento de las 255 obras y acciones que ejecutó su administración en este año se otorgaron a empresas de la Capital y la región.Además, expuso que se benefició a 126 constructoras, lo que a su decir, nunca había ocurrido en los gobiernos municipales anteriores.“Prácticamente el 94 por cierto de la obra pública que se hizo con empresas, 126 del padrón como mínimo, que no se había visto para darle transparencia, y el 94 por ciento de las empresas son de la región de Xalapa, circunvecina”, precisó en la entrevista.Ahued Bardahuil agregó que se darán a conocer los expedientes de los contratos firmados con las empresas, de los que en tres casos se firmaron acuerdos conciliatorios debido a que los corporativos no pudieron cumplir en tiempo y forma con la ejecución de los proyectos.Agregó que para el próximo año incorporarán todas las peticiones ciudadanas recibidas hasta ahora al “banco de proyectos” que se validará con las Direcciones de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, a fin de atender a la mayor cantidad de personas sobre todo que habitan en zonas periféricas.“Hay intención de verificar obras de gran calado como el puente de Murillo Vidal con Lázaro Cárdenas, que ya lo traigo en la mente con grandes estudios para ver si ya está en nuestra capacidad económica y financiera poderlo resolver”, manifestó.Dijo que el próximo año también se contempla “hermosear” partes del Centro Histórico que todavía le hacen falta rehabilitar, como la calle de Lucio hasta el puente de Xallitic, donde mencionó que hay “un problema grave” con las tuberías de drenaje que ya se dañaron provocando que el pavimento se esté hundiendo.“Esa calle está dañada casi hasta la calle Juárez, ésa se tiene que remodelar con banquetas, iluminación e imagen urbana para el proceso que se inició en algunos otros gobiernos y que se viene dando para que el polígono no sea como extraño, sino que se vaya incorporando”, expuso.