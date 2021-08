A escasos cuatro meses de concluir administración, playa “inclusiva” quedará en proyecto

“Es una pena que Veracruz no cuente con playas inclusivas. Yo tuve que cargar a mi abuelita para poder entrar”, lamentan turistas que visitan el puerto en estas vacaciones de verano.



Al respecto, en el 2018 el Alcalde proyectó la creación de una playa inclusiva. A escasos cuatro meses de dejar el cargo sigue sin concretarse.



Adrián Martínez Cortés, quien viaja junto a su familia desde Toluca, Estado de México, criticó la falta de playas inclusivas en la ciudad de Veracruz, ya que tuvo que cargar a un familiar adulto mayor con andadera al momento de ingresar y retirarse de Playa Regatas.



Adrián, quien es nieto de la adulta mayor, lamentó que se carezca de rampas para personas con discapacidad en las playas de Veracruz.



“Se me hace poco ético del gobierno de Veracruz, aquí del municipio, porque las playas están cerradas, no hay una que cuente con acceso para sillas de ruedas. Todas tienen escalera y ninguna tiene acceso para silla de ruedas. Cargo a mi abuelita que por desgracia sufre de una rodilla. No puede caminar lo suficiente ni una distancia muy larga. Aparte de que no hay lugares para personas discapacitadas”, argumentó.



También turistas lamentaron que las playas de Veracruz carezcan de baños públicos para personas con discapacidad, por lo que se les tiene que llevar a restaurantes ubicados sobre el bulevar Ávila Camacho, lo que resulta muy pesado para la familia.



El alcalde Fernando Yunes, en septiembre del 2018, anunció que crearía una playa inclusiva en un terreno plano, sin desniveles ni obstáculos, con señalética con método Braille, así como sillas anfibias y muletas especiales para caminar por la arena; además de que se contaría con personal médico capacitado para dar atención.



En diciembre del 2020 aseguró que el puerto Jarocho sería uno de los primeros municipios del país que tendría una playa inclusiva, “estamos trabajando para eso y estoy seguro que el año que viene lo vamos a llevar a que sea una realidad”.



Sin embargo a escasos cuatro meses y medio de dejar el cargo no se ve trabajo alguno al respecto.