A Exdiputada detenida la señala esposa de morenista asesinado

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, indicó que la exdiputada federal, Azucena “N”, es acusada por la esposa del exalcalde de Tihuatlán, Nicanor Martínez, de estar implicada en su asesinato.



“Hay señalamientos que es de donde parte esto, de la esposa del fallecido, en donde marca a nuestra compañera como una posible autora pero no hay más elementos hasta el momento, es lo que nos dicen los abogados”, dijo en conferencia de prensa.



Aclaró que el instituto político que lidera está a favor de que se esclarezca el crimen y se llegue a las últimas consecuencias pero sin “fabricar” culpables.



“Lamentamos los hechos, nuestra solidaridad con la familia; no estamos en contra de que se esclarezca el crimen, lo que no estamos a favor es que se fabriquen culpables, sino que se lleguen a las últimas consecuencias”, acotó.



Cadena Martínez reiteró que la detención de Rodríguez Zamora, la tarde de este jueves, “refleja diversas anomalías asociadas a la persecución y represión política en contra de militantes del PRD en Veracruz”.



Acotó que este hecho “lastima a todos los que la conocemos y sabemos la persona que es y su calidad humana; más cuando se trata de un tema ligado al homicidio de nuestro otrora compañero de partido Nicanor Martínez”.



El perredista acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de actuar “al margen de los protocolos de la presunción de inocencia y con evidentes actos de acoso y linchamiento político”.



Ante los reporteros, exigió que “no haya motivaciones de revancha política”, pues reiteró que desde la tribuna de San Lázaro, ella denunció irregularidades y abusos de poder, siendo una crítica del Gobierno Estatal “por los nulos resultados en la atención de las demandas y necesidades de las y los veracruzanos”.



Comentó que le desconcierta que haya sido aprehendida inmediatamente después de concluir su encargo como diputada federal, por lo que afirmó que “los perredistas no queremos pensar que se trata de acciones revanchistas que pretenden silenciar las voces opositoras ajusticiándolas con el encierro y el abuso a sus derechos humanos”.



Asimismo, reiteró su exigencia a las autoridades encargadas de impartir justicia para que fundamenten las investigaciones y se realicen todas las pesquisas necesarias para esclarecer el asesinato del edil.



“Que se sigan líneas de investigación debidamente fundamentadas y motivadas, que no se dejen llevar por rumores o dimes y diretes; que sea una investigación seria que lleve al esclarecimiento de estos lamentables sucesos sin que se perviertan las pesquisas por otras razones ajenas a la justicia”, externó.



Reafirmó la petición de justicia y aseveró que desde el PRD denunciarán “cualquier acto extraño que represente una agresión a su persona, cualquier acto represivo por su actividad política o un abuso de autoridad, como los que hoy distinguen a la actual administración estatal”.