A farmacias de Veracruz les llegan a pedir hasta “5 mil cubrebocas”

En las farmacias del puerto de Veracruz desde el pasado viernes se agotaron los cubrebocas y gel antibacterial tras la confirmación de casos de coronavirus-COVID19 en México.En dos horas, se vendieron alrededor de 150 de estos productos en la farmacia 24 Horas, ubicada en la zona centro de la ciudad, afirmó Benigna Hernández, encargada del establecimiento."Desde la mañana y se nos acabaron al mediodía, ya no tenemos ni gel, ni cubrebocas, se llevaban hasta 3 o 4 de cada producto, no tenemos disponible, estÁ por llegar", DIJO.Aún sin abasto, la demanda ha continuado principalmente para distribuir en las escuelas.Se espera que esta misma semana se tengan disponibles, pero lo que llegará no será suficiente para lo que la población está requiriendo."Para las escuelas y el trabajo. De aquí del Hospital General también nos han venido a pedir. Ahora nos van a llegar 10 cajas con 50 piezas".Desde hace tres semanas ha incrementado la demanda de cubre bocas en las farmacias, incluso hacen pedidos grandes."Vino un chino a pedir 5 mil cubrebocas pero ya no teníamos tantos, ni a nivel nacional hay", dijo otro encargado de farmacias.Con la sospecha de casos de COVID19 en Veracruz, los cuales no han sido confirmados , esperan que la demanda de estos productos se incremente aún más.