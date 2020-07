A finales de agosto se retomaría búsqueda de desaparecidos en fosas clandestinas

A finales del mes de agosto, se podría retomar la búsqueda en campo de personas desaparecidas en fosas clandestinas, acciones que se suspendieron debido a la emergencia sanitaria por el Coronavirus, señaló la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón.



Precisó que la Secretaría de Salud ya emitió los lineamientos de protección sanitaria para desplegarse, sin embargo, se requiere hacerlos llegar al personal, así como a los colectivos que los acompañan en los trabajos de despliegue en las zonas a analizar.



“Ya salieron los lineamientos en materia de búsqueda de personas que emite la Secretaría de Salud para poder dar continuidad a las búsquedas y estamos en pláticas de cómo vamos a retomar los trabajos. Estamos atentos al semáforo del Estado (…) pero sí estamos trabajando y listos porque a finales de agosto podríamos estar retomando estas búsquedas de manera estatal”, dijo.



Dentro de los lineamientos emitidos para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, están el uso de cubrebocas y respetar distancia, además de viajar en grupos separados.



“Tenemos ya las recomendaciones de cómo tenemos que trabajar con cubrebocas, de no tener mucho contacto en el trayecto, de poder viajar de manera más separada que también va a requerir más recursos pero todo sea para dar continuidad a esto”.



Brenda Cerón indicó que, si bien los trabajos de búsqueda en fosas se detuvieron, no así en el caso de la búsqueda inmediata pero la pandemia ha modificado todos los esquemas y además, integrantes de la misma comisión han resultado infectados con COVID-19, por lo cual han tenido que aislar a varias personas, lo cual los deja con menos personal.



“Tenemos de repente elementos que se contagian y tenemos que aislar no nada más a una persona, sino a varias. La búsqueda en escenarios forenses ha tenido que parar pero la búsqueda inmediata no ha parado, lo que tratamos de hacer en este momento es definir un plan de trabajo y a largo plazo con los colectivos de la zona norte y zona sur y estamos ahorita abordando a lo de la zona centro”, concluyó.