A finales de diciembre concluye plazo para verificación vehicular

A fin de evitar sanciones por el incumplimiento de la verificación vehicular, los propietarios de automóviles deben cumplir con esta disposición legal a más tardar el 31 de diciembre del año en curso, porque a partir del 1 de enero de 2022, se harán acreedores a las multas establecidas en la norma vigente.Eduardo Mario Casares Sort de Sans, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación del Estado de Veracruz, dio a conocer que en la entidad veracruzana hay un promedio de 1 millón 800 mil vehículos registrados en el padrón de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) que deben cumplir con esta normatividad.Sin embargo, dijo en entrevista que en administraciones anteriores solo un 20 por ciento de los propietarios atendía la verificación, sin embargo, actualmente ya se alcanza un promedio del 40 por ciento, sobre todo porque se puso mayor atención a este tema para mejorar las condiciones del aire en las ciudades de mayor afluencia vehicular.Recordó que, por la pandemia, durante el presente año, el gobierno estatal estableció mecanismos para que el mayor número de propietarios cumplan con esta disposición e incluso se está viendo la posibilidad que en los centros de verificación vehicular también puedan pagar la tenencia vehicular, aquellas unidades automotoras que no hayan sido verificados.“El Gobierno del Estado tuvo todo el semestre de no imponer multas para que la gente acuda a verificar sus vehículos, sin embargo, no todos los automovilistas lo hacen y tratamos de evitar que en los últimos días tengamos filas enormes para que verifiquen, estamos a tiempo de hacerlo”, puntualizó.En ese tenor, pidió, al Gobierno Estatal a exhortar a los ciudadanos que tengan automóviles y acudan a verificar, el no hacerlo, en el próximo mes se les impondrá una multa de mil 250 pesos, por lo que les sugirió a cumplir con el ordenamiento de la Ley de Medio Ambiente.Por otro lado, comentó que con los programas que implementen las secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y de Medio Ambiente (SEDEMA), así como la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, se logre al menos un 80 por ciento durante 2022.Recomendó que antes de verificar el vehículo se lleve a una afinación, cambios de aceite, de bujías y filtros de aire; eso ayudará que no se consuma tanta gasolina y coadyuvará a pasar la verificación”.Finalmente, dio a conocer que tanto SEDEMA como SEFIPLAN cuentan con los hologramas de verificación y, por lo tanto, no hay faltante de certificados y no hay pretexto para no cumplir con esta normatividad, concluyó.