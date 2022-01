A finales de febrero podría iniciar vacunación de refuerzo a treintañeros xalapeños

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, estimó que para finales de febrero y principios de marzo se estaría aplicando la dosis de refuerzo a los xalapeños entre los 30 y 39 años de edad.En conferencia de prensa en el Gimnasio "Nido del Halcón" en la USBI de la Universidad Veracruzana (UV), expuso que el reforzamiento para los de 40 a 59 años contra el COVID-19 lo estiman aplicar en los 212 municipios hasta mediados del próximo mes, por lo que concluido este grupo etario, seguirán los otros."Yo calculo que en el mes de febrero, a mediados cerrando los 212 municipios, entonces estamos pensando que el siguiente nivel va a ser febrero-marzo pero acuérdense que en muchos municipios en esta semana no vamos a vacunar a la generación de 40 hasta 59 años, sino de 50 a 59 años y probablemente tengamos que regresar por los de 40 a 49 años", comentó.En ese sentido, precisó que la otra semana iniciarán los refuerzos en 50 municipios para los de 50 a 59 años, además de otros 13 previstos para el 31 de enero: Xico, Altotonga, Tlaltetela, Apazapan, Jalcomulco, Perote, Naolinco, Chiconquiaco, Acatlán, Landero y Coss y Las Vigas."Y ya por el día 2 de febrero estaremos vacunando en la zona conurbada de Emiliano Zapata y San Andrés Tlalnelhuayocan, Banderilla inclusive estamos pronosticando y esto nos va a permitir blindar, no sólo la Capital, sino la zona conurbada para que todo sea mejor para todos", indicó.Huerta Ladrón de Guevara destacó que la estrategia de módulos de inmunización polivalentes permite que los miembros de otros grupos etarios, que no acudieron cuando les correspondía, puedan acudir a aplicarse la inyección con los convocados para ese momento."Por ejemplo ahorita, si viene un adulto de más de 60 años, un adulto mayor, con mucho gusto lo vacunamos. Los que no se vacunaron pueden venir y ahí el gusto que tenemos es que en Veracruz ya rebasamos el 80 por cierto y vemos a nivel nacional la cifra del 89 por ciento y quisiéramos avanzar más", comentó.El funcionario federal destacó que el biológico está demostrando su eficacia, porque los contagiados con el SARS-COV-2 no se enferman de gravedad y por tanto no requieren de hospitalización."Hay que vacunarse porque el que cae en un hospital tiene que ver con un problema mayor, con que no está vacunado o que su cuerpo tiene alguna deficiencia inmunológica", puntualizó.Adicionalmente, señaló que se seguirá trabajando en la reactivación económica y en la entrega de tarjetas bancarias para el cobro de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores; añadiendo que se adelantarán los programas derivado de la veda gubernamental que establecerá el Instituto Nacional Electoral (INE), por el proceso de consulta de Revocación del Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.El delegado de la Secretaría del Bienestar proyectó que con el cierre de la vacunación en Xalapa del sector de 40 a 59 años, más del 80 por ciento de los convocados acudieron a aplicarse la inyección de refuerzo."Estamos vacunando de 86 mil, más de 72 mil y eso implica que vamos a llegar a rebasar más del 80 por ciento de los que se tenían que vacunar. Es un número importante porque les he platicado que en el segmento de más de 60 años, el 60 por ciento a nivel nacional y en Veracruz y estamos revisando y tiene que ver con el nivel de contagio que se da", concluyó.