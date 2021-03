A finales de marzo deberán registrarse candidaturas a Diputaciones federales

Los partidos políticos y coaliciones tienen del 22 al 29 de marzo para el registro de sus candidaturas a las Diputaciones Federales, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.



Al respecto, el vocal ejecutivo y presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, señaló que las postulaciones a los escaños uninominales las podrán hacer tanto ante los Consejos Distritales como ante el Consejo General de manera supletoria.



Mientras que las nominaciones a las curules plurinominales sólo podrán hacerse ante el Consejo General del INE, en la Ciudad de México.



“En el ámbito federal, el periodo de registro es del 22 al 29 de marzo y quienes deben resolver sobre la procedencia de los registros son los Consejos Distritales, por el distrito que se pretenda postular la candidata o candidato o de manera supletoria debe hacer el Consejo General”, manifestó en entrevista telefónica.



Cabe recordar que dicho plazo legal fue establecido el 18 de noviembre de 2020, en el acuerdo Acuerdo INE/CG572/2020.



“Se tiene hasta el 3 de abril para que el órgano competente ante el que presentó el registro el partido o coalición pueda resolver sobre la procedencia del registro, atendiendo a que se cumplan los requisitos y a partir del 4 de abril iniciar formalmente las campañas y ésas se van a prolongar al 2 de junio”, puntualizó.



Cervantes Martínez precisó que al tratarse de comicios para renovar la Cámara Baja del Congreso de la Unión, el Consejo Local que preside no tiene atribuciones para recibir y pronunciarse sobre la procedencia de dichas candidaturas.



Además, comentó que los partidos y coaliciones pueden hacer la postulación de la totalidad de fórmulas, es decir, de las 300 de mayoría relativa y las 200 de representación proporcional, ante el máximo órgano de dirección del INE en la Capital del país, aunque también podrán hacerlo de manera mixta.



“El partido puede solicitar el registro de algunas candidaturas ante el Consejo Distrital y algunas otras ante el Consejo General, nos ha pasado en anteriores momentos que cuando se registran por coaliciones lo han hecho de manera supletoria ante el Consejo General pero no es una regla, pueden pero no es una regla”, expresó.