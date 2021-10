A finales de octubre, OPLE ya tendría a su nuevo Consejero

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, indicó que la o el próximo Consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE) asumirá su cargo a más tardar el 29 de octubre.En entrevista, añadió que esta semana los ocho aspirantes (cuatro hombres y cuatro mujeres), que siguen en el proceso para suceder a Juan Manuel Vázquez Barajas, serán entrevistados por los integrantes del Consejo General del INE.“El concurso está corriendo, hay hasta este momento ocho aspirantes que en su momento y además de la evaluación curricular, pasaron el examen de conocimientos, pasaron la etapa de ensayo y en estos momentos está la etapa de entrevistas, las entrevistas iniciaron el día de ayer, son entre el día de ayer y hasta este lunes”, manifestó.Cabe recordar que las personas que siguen en la carrera por el lugar en el OPLE Veracruz son Vianey Molina Roldán, Marcela Hernández Lira, José Ramón Hernández Polanco, Wendy Mendoza Zamudio, Omar Brandi Herrera, Rigoberto García Pérez, Crystal Martínez Monfil y Manuel Alejandro Figueiras López.“Y después de las entrevistas, el Consejo General del INE designará a la persona que va a ocupar el espacio que recientemente dejó el ex consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, pudiera ser un hombre o una mujer, a quien se designe iniciará funciones a más tardar el 29 de octubre y por un periodo de 7 años”, precisó.Cervantes Martínez recordó que el proceso de designación ha sido “más o menos largo” e inició con una convocatoria pública a la que se inscribieron las personas que estimaron que cumplían los requisitos, posteriormente presentaron un examen de conocimientos y las mejores diez calificaciones de hombres y mujeres pararon al ensayo, del que salieron estos ocho aspirantes.Apuntó que en la integración de los órganos comiciales se debe respetar la paridad de género, aunque al estar integrados por un número impar de consejeros (siete), indudablemente habría un género que tenga un espacio más.“Esta regla que es constitucional obliga a que los cuerpos colegiados se integren por un número equilibrado de mujeres y hombres (…) no hay una regla para que prevalezcan hombres o mujeres, pudiera ser cualquiera de los dos”, insistió el titular del INE en Veracruz.Añadió que cuando la vacante a cubrir deba ser para una mujer o para un hombre para garantizar la paridad, así se establece en la convocatoria pública, como ocurrió en el caso de la pasada designación, que sólo fue exclusiva para el género femenino, de la que salió Maty Lezama Martínez.“Ahora, si se designara en este momento a un hombre o a una mujer, no se rompe el equilibrio, sigue habiendo 4 a 3, independientemente de quienes son cuatro y quienes son tres y por eso en esta ocasión, si bien un cargo lo deja un hombre, no habría problema en que se designara nuevamente un hombre, porque sigue el equilibrio pero tampoco afecta para que se designe a una mujer”, puntualizó el vocal Ejecutivo.