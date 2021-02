A Francisco Ángel, de 4 años, su papá se lo llevó sin autorización, en Medellín de Bravo

María del Carmen Peña Muñoz, madre de Francisco Ángel de Jesús, de 4 años, quien fue retenido por su padre y se lo llevó sin su autorización, pide a la población que le ayude a dar con el paradero del pequeño. Por este hecho ya hay denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y la ficha ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.



Señala que desde diciembre, el menor se encuentra presuntamente con su padre pero ya no es localizable.



"No encuentro a mi hijo, se lo llevó su papá. Teníamos convenio y de buena fe se lo di para que conviviera con él y ya no lo quiere devolver. Ya me dijeron que no está aquí y no sé a dónde se lo llevó. Tiene 4 años, se llama Francisco Ángel de Jesús Jiménez Peña y su papá Evaristo Jiménez".



Además de la denuncia por retención de menor, existe una por violencia pero no se presentó al citatorio y la FGE pide que sea la víctima quien localice a su presunto agresor para que pueda ser nuevamente notificado.



"En la denuncia de violencia le pusieron un citatorio y no se presentó. La licenciada me dijo que se podía poner un segundo citatorio pero que necesitaba decir en dónde estaba, tenía que buscarlo para dar la dirección pero me han dicho que ya no está aquí en Veracruz".



María del Carmen teme por la integridad de su hijo, por ello, pide ayuda para localizarlo.



"Espero más con la sociedad que con la justicia, porque difundiéndolo así puede la gente decir en dónde, si lo ven a él o a mi hijo. Mide un metro con 5 centímetros, no tiene cicatrices, solamente tiene un lunar en la nuca que es color rojo", finalizó.