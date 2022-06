A funcionarios nos difaman con medias verdades o medias mentiras: Cisneros

La violencia de todo tipo en contra de las mujeres no es aceptable, sin embargo, cuando se está en el servicio público todos están expuestos a que se digan cosas que puedes o no puedes ser, medias verdades o medias mentiras, comentó el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos.Entrevistado en torno a la denuncia que presentará la directora de Administración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Joana Bautista Flores, por hostigamiento laboral y violencia política en razón de género, constató que servidoras públicas han sufrido ataques.Recordó que así le ocurrió a la magistrada presidenta del mismo TSJ, Isabel Inés Romero Cruz; a la Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Fiscal General del Estado.“Es un tema en el que los servidores públicos estamos expuestos”.Agregó que si en el Poder Judicial hay violencia de género o no lo hay, no le corresponde a él determinarlo.Y la posible víctima, añadió, tendrá un interponer sus argumentos ante las instancias correspondientes.