A funcionarios que agreden a mujeres los protegen, critica activista

La integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, lamentó la impunidad que persiste cuando funcionarios cometen delitos sexuales contra las mujeres, pues para protegerlos se teje una red de complicidad."Siempre ha prevalecido la impunidad cuando se trata de delitos contra las mujeres. Y cuando estos son cometidos por algún funcionario público, la situación se agrava aún más. Hay una serie de complicidades en los diversos órganos de Gobierno para solapar, encubrir a estos funcionarios", dijo.Añadió que no sólo se ve en el caso de los señalamientos por delitos sexuales contra el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sino un claro ejemplo fue el Félix Salgado Macedonio, y algunos otros que han ocurrido a lo largo de la historia.Y es que dijo que bajo el principio de presunción de inocencia que imperan en este sistema de justicia, no obligan a renunciar a separarse del cargo al señalado."Vamos a seguir viendo este tipo de situaciones donde no hay celeridad en las investigaciones y obviamente que están faltando a los principios del debido proceso, al protocolo que la misma Fiscalía tiene para investigar estos delitos".La abogada de profesión acentuó que es preocupante que esta situación siga imperando y que la violencia contra las mujeres esté tan normalizada y la puedan realizar funcionarios públicos de alto nivel con la mayor impunidad.