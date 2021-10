A Gerson lo mataron policías de Veracruz, acusa familia; urgen ayuda de AMLO

Arnoldo Castro, padre de Gerson Castro Castellano, el joven xalapeño que falleció el pasado 15 de diciembre de 2020, luego de cuatro días de que presuntamente elementos de la Policía Estatal lo golpearon brutalmente tras haberlo detenido, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso.A unos días de la gira presidencial por Veracruz, en un video, en el que leyó una carta dirigida al Mandatario federal, Arnoldo Castro clamó porque la muerte de su hijo no quede impune y se logre justicia para el joven, a más de nueve meses del hecho del supuesto abuso policial, solicitándole que las indagatorias sean realizadas por funcionarios ministeriales federales.“Señor Presidente pido fervientemente que en el caso de investigación inicial que se tiene sobre el asesinato de mi hijo. Envíe personas de la jurisdicción federal y estén capacitadas para realizar la dicha indagatorias correspondientes, ya que el personal de la Fiscalía General del Estado, que en su momento fue receptor de mi denuncia, no ha hecho nada al respecto”, expresó.Y es que mencionó que tanto su familia como él tienen un dolor que nunca se podrán quitar de su corazón “y sí, señor Presidente mi hijo fue asesinado por los que supuestamente están para cuidarnos y salvaguardarnos en cada momento”.En este sentido, calificó de “seudoartista” a la persona que se presentó esa noche en una plaza comercial de Xalapa, por no reconocer y respaldar a Gerson, quien era su manager.Esta persona, dijo, rindió falsas declaraciones ante la Fiscalía General del Estado (FGE), tal como lo hicieron otras dos o tres personas y ello quedó asentado en las carpetas de investigación 5247 de 2020 y FD/813 del 2020.En el material audiovisual grabado junto a la tumba de su hijo, el progenitor del joven muerto expuso que el 11 de diciembre del 2020 luego de culminar sus actividades como representante, aproximadamente entre 1 y 2 de la mañana, salió del evento para tomar un taxi a la calle, fuera de la plaza.“De ahí, a las 2:36 horas nos entregaron un audio que mandó de su celular a un amigo, en el cual nombra a los policías de una patrulla que lo habían levantado y dice: los oficiales me vienen golpeando, ayúdame amigo, por favor, búscame en el cuartel de San José o donde puedas encontrarme”, manifestó.Apuntó que en esa nota de voz se escuchaba la desesperación y miedo que tenía su hijo, pues presuntamente estaba siendo atacado por los uniformados de la Policía Estatal.“Pero aproximadamente a las 7:50 horas, su madre y yo recibimos la noticia de que se encontraba tirado en un callejón inconsciente y herido de manera brutal, por estos miserables montoneros policías que le ocasionaron fracturas craneoencefálicas, por lo cual tuvo que ser intervenido de emergencia”, afirmó.Además, aseguró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez es consciente de todo lo que le ocurrió a su hijo, pues así se lo expuso el 31 de diciembre del año pasado y el 16 de febrero de éste, cuando pudo hablarle personalmente.“Después de la muerte de mi hijo, aún no tenemos respuesta y seguimiento alguno para hacer justicia por la situación que mi familia está pasando por el asesinato de nuestro amado hijo Gerson Azael Castro Castellanos, de apenas 25 años, el cual tenía toda una vida por delante y siendo padre soltero de una niña de 7 años”, precisó.Acusó que pese a que desde el trayecto donde fue “levantado” Gerson hasta donde apareció herido, hay más de 15 cámaras de videovigilancia, el 5 de febrero de este año, la fiscal 24 de la FGE le indicó que sólo eran cuatro dispositivos, dos inservibles y dos que no captaron nada.“¡Qué ineptitud! ¿No cree Usted, señor Presidente? Pero desgraciadamente estamos en México y así funciona nuestro sistema judicial penal y pues el poder y el dinero son los que mandan, los ciudadanos como yo, que no tenemos acceso a ese poder, no tenemos privilegio de tener justicia, por eso le pido y exijo ayuda para esclarecer el asesinato de mi hijo”, refrendó.En el video dijo esperar que el jefe de Estado Mexicano vea su video, ya que no lo ha podido ver personalmente para hacerle saber su caso, considerando que las cartas que le escribió “se han quedado en el camino”.