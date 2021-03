A golpes, policías se llevaron a líder de Centros de Verificación

Luego de la detención del vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación en Veracruz, Eduardo “N”, durante una protesta en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), los demás manifestantes lamentaron que al pedir ser escuchados, la autoridad reprima la libertad de expresión.



Manuel Murrieta Vega, uno de los inconformes con el nuevo modelo de pago por verificaciones, exigió la liberación de Eduardo "N", pues aseguró que sin ningún motivo, alrededor de 15 elementos de seguridad lo arrestaron.



“Exigimos a las autoridades competentes que nos auxilien y apoyen, para saber con base a qué se llevaron a nuestro líder. No podemos meternos todos para no originar un problema mayor pero sí exigimos su liberación. Los policías no dijeron nada, sólo llegaron y lo golpearon”, dijo.



Reiteró que desconocen el por qué de la detención, pues sólo estaban con un plantón pacífico sobre la calle Francisco I. Madero, frente a SEDEMA, para rechazar las modificaciones al Código Financiero y Código de Derechos del Estado de Veracruz para que sea la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) quien se encargue del cobro de verificación vehicular.



"Ellos no llegaron para dialogar ni nada, llegaron agresivamente con sus armas, golpearon a dos compañeros".



Comentó que seguirán con la lucha de sus derechos pero lo primero que exigen es la liberación del vocero.



“No ha venido ninguna autoridad a hablar con nosotros, sólo hicieron el favor de venir a golpearnos”, concluyó.