A horas de su secuestro, aparece muerto el exreportero Joaquín Espinoza

A escasas horas de haber sido secuestrado, y a un kilómetro del lugar de su plagio, apareció el cadáver del ex candidato a la alcaldía de Río Blanco, y ex comunicador Joaquín Espinoza.El hallazgo fue reportado por lugareños quienes reportaron que, en la zona conocida como Los Sótanos, de la colonia Venustiano Carranza observaron el cuerpo de un hombre, a un costado del camino.Autoridades ministeriales arribaron al lugar que en los últimos tres años ha sido escenario de fosas clandestinas, para confirmar el hallazgo.Familiares del ex comunicador arribaron al lugar para confirmar la identidad, dando paso a las labores de la unidad de servicios periciales, quienes delimitaron el perímetro de seguridad.De acuerdo a primeras versiones, se conoció que el ex candidato fue golpeado y asesinado en el mismo sitio donde fue hallado siete horas después de su plagio.El cadáver fue canalizado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Orizaba para la práctica de la necrocirugía de rigor.