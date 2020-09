A indígenas los dejan morir, sólo tienen medicina tradicional ante COVID, acusan

El dirigente de la Unión Campesina Indígena Nacional (UCIN), Javier López Ortega, señaló que a los pueblos indígenas de Veracruz nunca les llegó ningún apoyo económico, medicamentos o de insumos ante la pandemia COVID-19, por lo que tuvieron que recurrir a la medicina tradicional.



“La están pasando muy mal en la comunidades indígenas de todo el Estado. El tema sanitario se volvió grave. No pueden quedarse en casa porque tienen que trabajar. Normalmente la medicina tradicional fue la que un poco les ayudó a los indígenas de esa zona”, dijo.



Afirmó que las familias de comunidades indígenas en la zona de Chicontepec, Valle del Uxapanapa, Tequila y región centro continúan padeciendo los estragos del Coronavirus, pues la pandemia llegó tres meses después a diferencia de otros lugares del Estado.



"Realmente los servicios de salud se volvieron carísimos. Hubo muchos casos de personas indígenas que murieron. Murieron y no supieron que fue por COVID-19. El Gobierno no estuvo preparado para afrontar la pandemia en las comunidades indígenas. Ahorita está llegando la enfermedad, tres meses después está llegando", dijo.



Resaltó que otro de los problemas que se originó, es la discriminación dentro de los mismos pueblos y por ello, al sentirse enfermos, prefieren callar.



"El tema grave es sanitario, ya no es que no haya apoyo para el campo, es que no hay servicio de salud, las carreteras intransitables. Ellos no se hacen la prueba. La gente también sufrió discriminación y entonces no lo querían decir", concluyó.