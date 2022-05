A INSABI le falta información: Cisneros ante polémica por medicamentos

Al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) le ha hecho falta información la cual desde Gobierno del Estado de Veracruz harán llegar para que conozcan las maneras en que se trabaja y se aclare cada una de las dudas que surjan de la Secretaría de Salud, expresó secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, al negar que haya medicamentos oncológicos almacenados y caducados en la Secretaría de Salud de la entidad."Lo primero que debemos hacer es evitar especulaciones, pues se decía que habían caducado, pero no es así. La información que se está dando a través de la Secretaría de Salud esa es la información que queremos que se dé a conocer a todos los veracruzanos. No hay tal cosa y se ha estado atendiendo el tema", puntualizó.Por otra parte, el funcionario estatal dijo desconocer si habrá más cambios en el Gabinete Estatal, aunque explicó que cada vez que ocurre alguno sirve para "refrescar y oxigenar" a la administración.Por tanto, dejó en claro que en Veracruz no hay medicamentos oncológicos embodegados, así como tampoco “caducados” por no haberse distribuido a tiempo.Y es que el INSABI informó luego de realizar una revisión en bodegas de la Secretaría de Salud, se hallaron resguardadas en Xalapa 884 mil 822 piezas de medicamentos “con caducidad menor a nueve meses”, exhibiendo problemas para la distribución de los fármacos.De acuerdo al Instituto, las autoridades de Veracruz revisarían “qué medicamentos están próximos a caducar e implementar ajustes para aprovecharlos”. Además, detalló que entre dichos fármacos había un “gran volumen de medicamentos oncológicos y de alto costo”.Al respecto, el encargado de la gobernabilidad en la entidad reiteró que en las bodegas de la Secretaría de Salud no hay medicamentos a punto de caducar.Sin embargo, adelantó que en todo momento el ahora encargado de despacho de la dependencia estatal aclarará cualquier situación relacionada con el tema.“Ahora con el nuevo Secretario habrá que aclarar lo que se tenga que aclarar”, adelantó e insistió en que en los almacenes de SESVER no hay embodegados medicamentos, así como tampoco a punto de caducar.Asimismo, padres de familia de niños con cáncer en la entidad, cuentan con denuncias en contra de autoridades federales y estatales, responsables de esta situación que señalan ha costado la vida a por lo menos cuatro menores.