A Juana la habrían matado “por una simple discusión con vecinos”

Familiares, amigas, amigos y gente de Agua Dulce exigieron justicia por el asesinato de Juana Ovando, ocurrido este miércoles en la Xalapa.El cuerpo de la joven de 21 años llegó durante la madrugada al municipio sureño y fue velado en medio de lágrimas y mucho dolor por el crimen.Juana quería ser abogada pero encontró la muerte en la vivienda que rentaba en la colonia Guadalupe Rodríguez de la Capital del Estado.“Mi hija se fue a estudiar y a trabajar, ya había apartado su ficha para su examen de la UV; quería seguir estudiando, en Coatza estaba estudiando pero como era particular, ya no pudimos pagar, dejó de estudiar y entonces ella se quedó sin nada, yo le dije que estudiara aquí, no le dije que se fuera, ella me dijo que quería ir allá, ella estaba entusiasmada, tenía muchas ganas de superarse, ya había avanzado pero le quitaron la vida, le arrancaron sus sueños”, afirmó Leticia de los Santos, madre de la víctima.Pidió que se aplique todo el peso de la ley contra el presunto feminicida, pues dijo, no entiende cómo un hecho tan insignificante provocó que la golpearan con tanta saña y violencia.“No entiendo a esa persona, qué tipo de persona es, por qué, por qué la ataco tan horrible, yo quiero que lo refundan en la cárcel, que no lo dejen salir, que ahí se quede para que no le haga más daño a otras personas”, dijo.Juana fue localizada sin vida en el baño que rentaba tras ser atacada presuntamente con un martillo y un arma punzocortante, las autoridades informaron que hay un detenido, se trata su vecino con el que presuntamente tenía algunas diferencias.“Según por una simple discusión con vecinos de al lado, como compartían baño y cocina, por cosas que le agarraron y ella les reclamó”, dijo.Reiteró el llamado para que se finquen responsabilidades contra el detenido y éste no salga de prisión.