A la 4T le faltan las ideas, no hay daño patrimonial: Fernando Yunes

Luego de que el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, fuera denunciado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2018, el edil aseguró que se trata de un “refrito” para atacarlo a un día que inicien las campañas electorales a nivel municipal.



Insistió en que se trata de ocurrencias orquestadas desde el Gobierno estatal que sólo demuestran desesperación.



"Es la misma, es el mismo refrito, nada más que hoy, a un día de que empiecen las campañas municipales demuestra la frustración y desesperación de un Gobernador al que le faltan las ideas y le sobran las ocurrencias".



Aseguró que no existe el daño patrimonial por más de 10 millones 339 mil pesos por recursos que no se regresaron a la Tesorería de la Federación y que eran provenientes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos.



Según el Alcalde, la Secretaría de Hacienda estableció que están eximidos de dicha responsabilidad.



"La Auditoría Superior de la Federación deja perfectamente claro, por opinión de la Secretaría de Hacienda federal, que el uso de los recursos de hidrocarburos no tienen anualidad y que queda eximido del artículo 17 de la Ley de Responsabilidad Fiscal y que no tenemos por qué guardar una anualidad".



Yunes Márquez, dijo no tener temor de ser desaforado.



"Me enfrenté a Duarte, me quiso detener en Coatzacoalcos con una bola de delincuentes, salí de eso, nos enfrentamos a Fidel Herrera, nos enfrentamos a muchos otros".