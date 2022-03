A “la deriva”, educación de estudiantes por cierre de escuelas de tiempo completo

Esta mañana, integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR) se manifestaron en contra del cierre del programa de escuelas de tiempo completo, ya que afecta a 3.6 millones de niños y niñas.La representante estatal, Lorena Ixtepam Martínez, declaró estar en desacuerdo ante esta decisión del Gobierno Federal, pues era un programa que beneficiaba a niños, jóvenes y principalmente a padres y madres solteras que tienen largas jornadas laborales."Nosotros como Federación no estamos de acuerdo en que se cierren estas escuelas, puesto que benefician a muchos niños, a muchos jóvenes que sus papás tienen que trabajar, madres solteras, padres solteros", añadióInformó que a nivel nacional, son 3.6 millones de niños que se beneficiaban de este programa pero al quitarles el presupuesto están "dejando a la deriva" su educación.Asimismo, hizo el llamado a la sociedad, estudiantes y padres de familia a unirse a esta lucha, pues la FNERRR es la única organización a nivel nacional que se ha pronunciado en contra de este decreto.Además, Ixtepam Martínez también reconoció que en temas de salud en las escuelas sí se ha avanzado y que gracias al plan de vacunación se ha conseguido un regreso a clases."Ha habido contagios, ahorita con las vacunas pues fue un impulso bastante grande para que los estudiantes nos viéramos con la confianza de asistir a las clases presenciales", comentó.En este sentido, recordó que la Federación no se oponía al regreso a presenciales y que únicamente pedían que existieran más garantías para el cuidado y la prevención del COVID-19 en las aulas, como lo son las vacunas."En su momento lo dijimos, nosotros no nos oponíamos, lo que decíamos es que no era posible que nos enviaran sin la vacuna", finalizó.