A la intemperie y con su teléfono, Ángel busca señal para "ser alguien en la vida"

Ángel Ortiz cursa segundo grado de Secundaria, le gustan los animales y por eso, su sueño es estudiar Medicina Veterinaria; sin embargo, la insuficiente conectividad en su hogar dificulta el aprendizaje en línea.



El 11 de septiembre, Alcalorpolitico.com publicó la imagen de Ángel sentado en una guarnición de la calle Casa Quemada y equipado solo con un celular y un cuaderno para estudiar.



TeleClic visitó a Ángel en su domicilio de la localidad de Casa Quemada, municipio de Cosautlán de Carvajal y en donde explica las dificultades de las clases virtuales.



"Me cuesta mucho, pero yo me quiero superar, sacar adelante y ser alguien en la vida, (...) la mera verdad no casi me gustan las clases de telesecundaria porque mandan tarea y es más costoso porque nomás te explican los temas y los respondes como uno puede".



En la cocina de la casa, Ángel aprovecha para estudiar y seguir las clases en línea, pero para ver los videos de la clase sale de su vivienda, camina unos metros más arriba en donde mejora la recepción del teléfono, descarga y ve el material para estudiar.



En una sola mesa de su casa caben los cuatro integrantes de la familia y se dividen el espacio: uno en el tronco y otros en sillas, pero en diferentes espacios para que se puedan ayudar con la tarea.



"No tengo teléfono, el que yo utilicé fue el de mi tía porque tiene internet, se me dificulta un poco, que no tenemos acceso a internet y tengo que ir pa' arriba, por la guarnición de la carretera, junto al tope, para acceder clases en línea".



Su día comienza con una taza de café y luego va caminando con el teléfono en mano, buscando donde haya mejor señal de internet para hacer su tarea.



"Pero como a veces se viene el agua y la brisa, tengo que estar constantemente allá con una chamarra, un suéter o un hule, porque si no las veo, se me pierde y al otro día se me acumula más, pero tengo que estar saliendo y van un poco rápido las clases, tengo que venir con mis libros y como se reproduce el video, pues voy contestando".



En la casa no hay televisión, y por lo que tiene depender del celular, aparato al que también tiene que tenerlo conectado para que no se descargue la batería.



"Los maestros mandan los videos por WhatsApp, te mandan la clave, y ya lo buscas en YouTube u otras aplicaciones para que encuentres los video, en la tele no pasan o pasan pero como no tenemos televisión".



Al mes, el uso de datos de telefonía le cuesta 60 a 100 pesos; y hay ocasiones en que tiene que pedir permisos para entrar a las casas de los vecinos y tener una mejor señal.



En su casa cocinan a leña o en el brasero, "porque la estufa no más la tenemos para guardar cosa".



Marcela Ortiz, su madre, admite que a Ángel "le está costando mucho trabajo" seguir las clases, pero no resulta tan desgastante como en la primaria.



"En el caso de la primaria es más desgastante porque hay que estar ahí, sentados con ellos, para explicarle y una vez que termino con las tareas, me organizo para mis cosas".



Además admitió que no ha habido ayuda, ni de asociaciones, ni de las autoridades, para ayudar a la complicada situación de su hijo, cuya imagen generó reacciones en redes sociales tras la publicación en Alcalorpolitico.



"Hay semanas que hay material más extenso, más pesados, y siento que vamos casi al día y que ahí la vamos llevando".