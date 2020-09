A la primera manifestación de 100 mil personas en mi contra, me voy a Palenque: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó que a la primera manifestación de 100 mil personas en su contra y a que en las encuestas ya no tenga apoyo, no esperará la revocación de mandato en 2021 y se irá a su finca de Palenque, Chiapas.



“¿Cómo se derrumban los gobiernos autoritarios? Con la gente, con las grandes movilizaciones. Sale el pueblo a la calle cientos, miles, millones y en mi caso, a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas. Ni siquiera espero la revocación de mandato, ahí nos vemos; (lo haré) porque tengo principios e ideales”.



En su conferencia de prensa, el Presidente López Obrador recordó que en la toma de la UNAM de 1972 el presidente Luis Echeverría le mandó decir al rector Pablo González Casanova que él desalojaba a la Universidad y el exrector prefirió renunciar.



Sobre la manifestación de ayer en la Ciudad de México en favor del aborto, el Presidente López Obrador dijo que están garantizadas las libertades de todos pero hizo un llamado a que se abandone la violencia y reiteró que en su gobierno no habrá presos políticos.



“Hoy estábamos viendo las señoras, mujeres jóvenes, tirando bombas molotov, claro que están identificadas pero ¿qué vamos a ir al Ministerio Público para girar ordenes de aprehensión? Mujeres detenidas, dirigentes feministas, presas políticas, libertad, libertad, no. Si eso es lo que nosotros demandábamos antes, no queremos presos políticos”.



El titular del Ejecutivo conminó a estos grupos y a todo su entorno, familiares, conocidos a la lucha pacífica, que más difícil, “Mandela estuvo 27 años en la cárcel… Esto de una manifestación y tirar bombas puede ser muy espectacular pero es por un tiempo. Se debe luchar toda la vida, cuesta más, es mucha la fatiga pero es mucho más efectivo para transformar, por eso un llamado a que se abandone la violencia”.