A la semana se registran un promedio de 10 desapariciones: Colectivo

Un promedio de diez desapariciones de personas se registró a la semana, principalmente de jóvenes de 14 a 25 años, indicaron integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos, quienes señalaron que lamentablemente no hay una estructura que dé seguridad a los ciudadanos y a cualquiera le puede pasar.



Araceli Salcedo Jiménez y Ana Lilia Jiménez Sandoval indicaron que en la región esta es una situación que sigue pasando y que no ha parado.



Mencionaron que ya casi va un año de la pandemia y se había mencionado que como estaría resguardada la gente no habría desapariciones, pero no es así.



Comentaron que tan sólo el jueves hubo tres familias que les pidieron apoyo por tener casos de desaparecidos y hubo una más, pero ese caso fue de sustracción de menores.



Señalaron que incluso durante las labores que se han hecho en Campo Grande, Ixtaczoquitlán, hubo familias que se les acercaron a pedir apoyo para encontrar a sus seres queridos que están desaparecidos.



Agregaron que semana a semana se dan casos y no hay mes en que no se registren, aunque hay meses con más violencia, en donde además se dan más ejecuciones.



Estimaron que por cada denuncia que se hace, tres no lo hacen por diversas causas, pero esto permite ver que es un problema de gran magnitud.



Finalmente mencionaron que, de cada 10 casos, 3 o 4 personas aparecen y regresan con sus familias.