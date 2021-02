A la vacunación en Cosautlán, “llegó más gente de otros municipios”, denuncian

Pobladores de Cosautlán acusaron que personas ajenas a este municipio acudieron a vacunarse contra el COVID-19, este martes.



Al acudir al puesto de vacunación instalado en la Escuela “Valentín Gómez Farías”, de acuerdo con testimonios de pobladores, se observó a personas que no pertenecen a Cosautlán de Carvajal, sin embargo, fueron vacunadas.



Y aunque aseguraron que no estaba bien que los Servidores de la Nación les negaran la vacuna, coincidieron en que cada municipio debe esperar su turno.



“La vacuna se supone que es para la gente de Cosautlán y sus congregaciones, nos dimos cuenta de algunas personas que no pertenecen al municipio, fueron más personas fuereñas que del municipio”.



“Llegó un momento en que había más gente de otros municipios que del nuestro, a algunos se les dio la vacuna, sin envidia pero no se sabe si traen vacunas de más, pues la prioridad debió ser Cosautlán”, fueron comentarios de algunos habitantes.