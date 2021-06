A las 13:27 horas pendientes de reportar 5% de casillas: OPLE

A más de 5 horas y media de iniciada la Jornada Electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) todavía reporta un 5 por ciento de casillas electorales no reportadas en su instalación.



Al reanudar a las 13:00 horas la Sesión Permanente del Consejo Local en el Estado de Veracruz, el Vocal de Organización del INE, Jorge Ortega Pineda refirió que se cuentan con reportes de instalación de 10,281 casillas, equivalentes a un 94.97 por ciento.



Hay entonces 544 casillas, equivalentes a un 5%, que no se han reportado su instalación.



El Vocal de Organización añadió que 18 de los 20 distritos electorales en la entidad reportan al 100% la instalación de casillas; siendo los restantes el Distrito XIII, con cabecera en Huatusco, con un 98% por ciento de instalación de las mesas de votación.



Mientras que el Distrito XIV, con cabecera en Minatitlán, reporta un 96 por ciento.



Por su parte, el Vocal Ejecutivo del Consejo Local del INE, Josué Cervantes Martínez, justificó que el hecho que no se hayan reportado, no quiere decir que no se hayan instalado las casillas.



A pregunta expresa del representante de Morena ante el INE, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, el servidor enfatizó que pueden haber casillas que abran su puertas, pero que no hayan sido reportadas ante el árbitro electoral federal.



Esta falta de reporte se debe, principalmente, a falta de comunicación entre las autoridades electorales con los funcionarios de casilla, sin embargo se descarta que no haya habido casillas abiertas a esta hora.