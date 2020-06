A los que han obtenido una fe tan preciosa

La espiritualidad cristiana sigue siendo nuestra mejor guía en este tiempo de contingencia sanitaria. Así lo sentimos durante la cuaresma y particularmente en el tiempo de la pascua. Así también incluso fuimos disfrutando, dentro de esta espiritualidad cristiana, del consuelo, del cariño y de la presencia maternal de María Santísima durante el mes de mayo.



Ahora que hemos completando este gran ciclo, prácticamente de 90 días, desde cuaresma hasta el tiempo de la pascua, la espiritualidad cristiana nos ofrece un mes, todo el mes de junio dedicado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús.



El Sagrado Corazón de Jesús será nuestro guía y nuestro refugio en lo que se comienza a ver como una etapa crítica dentro de este tiempo de pandemia.



Se trata por lo tanto de animarnos a desarrollar en nuestra vida la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, como nos enseñaron nuestros antepasados. Cuando uno ve en la comunidad cristiana a los hermanos que tienen mucho fervor a María Santísima y al Sagrado Corazón de Jesús, se acuerda uno de las palabras de San Pedro, en su segunda carta: “Les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra…” (2Pe 1, 1-7).



Hay hermanos así, que tienen mucha sensibilidad y disfrutan tanto las cosas de Dios. Han recibido una fe tan preciosa que les basta María Santísima, el Sagrado Corazón de Jesús y la eucaristía para sentirse arropados y protegidos, así como para darse cuenta que allí está todo el misterio de Dios. La clave en este caso es aspirar a esta fe tan preciosa.



También entre nosotros nos podemos hacer duros, exigentes, fríos y calculadores en la fe. Hay personas en la comunidad cristiana que no ven con buenos ojos estas devociones y de manera altanera juzgan a los hermanos que tienen esta fe tan preciosa porque se dejan llevar por el misterio de María Santísima y del Corazón de Cristo.



No es una devoción cualquiera porque ya los primeros cristianos meditaban y le tenían mucha devoción al Corazón de Jesús. Recuerden aquella expresión bíblica al corazón de Cristo traspasado por la lanza del soldado. Ya desde la antigüedad había devoción al Sagrado Corazón de Jesús y claro que con Santa Margarita María Alacoque tuvo un impulso que llegó hasta nuestros abuelos, nuestros padres, a las comunidades cristianas de los que nosotros vamos aprendiendo que hay hermanos que pueden tener una fe tan preciosa y tan sencilla que llega el momento en que también nos cautiva a nosotros.



De qué se trata esta devoción. Que no seamos indiferentes ante el amor que nos ha tenido el Señor, que seamos conscientes de cómo nos ha demostrado su santísimo amor, de cómo incluso aceptó la muerte de cruz para hacernos ver todo el amor que Dios nos tiene.



El sagrado Corazón de Jesús nos lleva a corresponder al amor de Cristo, así como uno se tiene que hacer consciente de este amor tan especial que Dios nos ha tenido, corresponder al amor de Cristo tratando de imitar los sentimientos del Sagrado Corazón.



Las personas que han crecido con esta espiritualidad por eso son personas pacientes, perseverantes, caritativas y casi se les pueden aplicar estas 7 características de las que habla san Pedro en el texto arriba citado. Esa fe tan preciosa que han recibido las va llevando a demostrarla a través de actos bien concretos en su vida cristiana: son personas que tienen buena conducta, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraterno y caridad.



Todo esto nos puede dar esta espiritualidad que Dios nos propone centrada en el Sagrado Corazón de Jesús. Ojalá que nosotros aceptemos la guía del Corazón de Jesús este mes de junio. Teniendo en cuenta todo lo que queremos alcanzar en la vida cristiana y considerando esta prueba tan difícil, esta tribulación que estamos pasando, y que de repente nos hace desconfiar y desanimarnos.



Que en el Corazón de Cristo encontremos ese refugio y consuelo que necesitamos para estos tiempos difíciles. Hoy de manera particular celebramos la fiesta del sagrado Corazón de Jesús y mañana la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Aunque nuestros fieles no puedan acudir a las Iglesias como siempre lo han hecho, sentirán en sus corazones el amor que irradian los Sagrados Corazones de Jesús y de María.