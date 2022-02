A madres de desaparecidos, la Fiscal de Veracruz “nos tira de locas”

Integrantes del Colectivo "Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas en Veracruz" se manifestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigir celeridad en las investigaciones sobre la desaparición de Alfredo Tlaxcalteco Calte, ocurrida hace 12 años en la colonia Macuiltépetl.María Magdalena Calte Hernández, madre del joven, mencionó que la justificación de la Fiscalía General del Estado (FGE) es que como en aquel entonces no había cámaras de videovigilancia en esa zona, no se pude recabar información visual de lo sucedido.Además, expuso que requiere ser atendida, sin que la instancia ministerial le "dé el avión" como ha pasado desde que presentó la denuncia por este hecho."Siempre somos las madres las que sufrimos y buscamos y les ponemos todo en las manos de las autoridades porque nosotras como madres somos las que buscamos. Esperamos ser atendidas por quien sea, por la fiscal (Verónica Hernández Giadáns), porque ella nada más nos tira a las madres de locas", denunció.Le pidió a la funcionaria que "se ponga tantito en los zapatos de estos 12 años que yo he vivido" y apuntó que en este tiempo sólo ha recibido apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)."Es la que nos apoya más, de ahí las demás autoridades nos tiran (de locas)", acusó Calte Hernández al señalar que sólo atienden a los colectivos que les convienen."Yo tengo (un presunto culpable de la desaparición) pero los fiscales no hacen nada, ellos muy bien saben y tardan para citarlos como si tuvieran miedo, entonces eso no puede ser posible, que citen a las personas pero de verdad (...) Yo quiero y exijo que investiguen bien a las personas", puntualizó la madre.Además, le solicitó a Hernández Giadáns su apoyo para poder entrar al panteón Palo Verde de Xalapa para buscar allí a sus seres queridos no localizados. "Ahí hay muchos cuerpos que no están identificados", afirmó.María Calte Hernández reiteró que cada vez que piden información a las autoridades de las investigaciones, la respuesta es que no hay nada, "no nos atienden, no nos hacen caso"; por ello exigió una vez más que tanto el municipio capitalino dé el permiso, como la FGE coadyuve para revisar las fosas de dicho cementerio.