A más de un año, aún no se han identificado restos hallados en fosas de Río Blanco

A más de un año de que se localizaron restos óseos, algunos de ellos aún con tejido, que corresponden a 18 cuerpos hallados en las fosas de Los Arenales, no se cuenta con los resultados de las pruebas de identificación genética y no han podido ser entregados a sus familiares, dio a conocer Aracely Salcedo Jiménez, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.



Agregó que con la llegada de Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General del Estado no se ha visto un cambio favorable.



Recordó que tan sólo esta agrupación cuenta con más de 62 personas que tienen un familiar desaparecido y que esperan saber si entre los restos que se han encontrado están los de sus seres queridos.



Recordó que en febrero del año pasado se comenzó a explorar la zona de Los Arenales luego de que recibieran informes anónimos de que en el lugar había fosas clandestinas y fue así que tras meses de excavaciones lograron ubicar un total de 18 restos de cuerpos, algunos de los cuales aún tenían tejido, lo que ayuda mucho para los estudios de ADN.



Sin embargo, mencionó, a la fecha no cuentan con los resultados y cuando se comunican a la FGE les dicen únicamente que los trabajos van atrasados.



Agregó que para insistir en este tema de sus desaparecidos y las autoridades agilicen sus investigaciones en las pruebas de ADN y en general las que hay por los casos denunciados, el próximo domingo al mediodía se llevará a cabo una marcha corta por parte de los integrantes de este colectivo.