A más tardar el 17 de abril, MORENA tendrá candidato por Alcaldía de Xalapa

A más tardar el 17 de abril, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) dará a conocer los nombres de los candidatos a las Alcaldías del Estado, incluyendo la de Xalapa, luego de la encuesta que pretende realizar con los aspirantes a los que le valieron su registro.



En entrevista, el precandidato a la Presidencia Municipal capitalina, Juan Vergel Pacheco, explicó que este sondeo lo realizará el órgano nacional del partido, quien tiene la capacidad para hacerlo.



“Hay un órgano interno que se dedica a este trabajo y es un cuestionario que se aplica en domicilios, se selecciona una muestra que incluye distintos puntos del territorio municipal y da la oportunidad que la gente opine”, expresó.



A decir del entrevistado, participarán militantes y no militantes morenistas y el resultado de la encuesta se dará a conocer a los aspirantes, aclarando que no todos los que se registraron en el proceso interno aparecerán en el sondeo.



“MORENA estableció a nivel nacional el 17 de abril (para dar a conocer sus candidatos), entonces es muy probable que antes de esa fecha se realice este estudio de opinión entre la población xalapeña”, puntualizó.



Vergel Pacheco expuso que “de manera informal”, se conoce que, además de él, se registraron para la contienda interna al Ayuntamiento de Xalapa, el senador Ricardo Ahued Bardahuil, la diputada local Rosalinda Galindo Silva y la diputada federal Dorenhy García Cayetano.



“Hay otros que públicamente han externado su intención de contender, ya la Comisión de Elecciones determinará quiénes de ellos participen en la encuesta, no todos”, reiteró al acotar que en un estudio previo se analiza la trayectoria del aspirante y si son figuras públicas, para que finalmente formen parte del sondeo”.



El exfuncionario municipal en la actual administración de Hipólito Rodríguez Herrero destacó que esa es la diferencia de MORENA, que a su juicio presenta “candidaturas competitivas” y en eso está trabajando la Comisión Nacional de Elecciones.



“Ya determinará si se hace con cuatro, con cinco o con seis aspirantes. La encuesta estará reñida porque los contendientes, las personas inscritas, gozan prestigio y aceptación entre la opinión pública”, precisó.



Al decir que respeta a los demás aspirantes, acotó que todos tienen manera y trayectorias diferentes, señalando que la suya se ha forjado de años de estar “al lado de los movimientos sociales, de promover causas democráticas, de confrontar al viejo régimen y de contribuir con nuestra a infinidad de causas que son del dominio público en la Capital”.



Aseguró que después de la encuesta, se deberá lograr una cohesión y unidad al interior de MORENA, lo que reconoció será un reto pero también es un valor del partido, para posteriormente presentar un programa de campaña.



De igual modo, dijo que ya se está trabajando para definir quiénes de los aspirantes se identifican más con el movimiento y con el objetivo municipalista que persigue y está en revisión quiénes asumen un compromiso de largo plazo y quiénes ven al partido como un trampolín o franquicia política.



“En eso nos distinguimos los contendientes, si tenemos una agenda vinculada a un grupo, a una persona o estamos construyendo una agenda que esté en plena sintonía con la Cuarta Transformación”, puntualizó.



El aspirante morenista a la Alcaldía xalapeña comentó que sus “años de trayectoria” estarán en evaluación en este sondeo que consideró como un ejercicio “transparente”.



“Espero que arroje un buen resultado, no sólo para mí, sino para cualquiera que sea el contendiente, eso es lo más importante, quitemos las objeciones”, finalizó Juan Vergel Pacheco.