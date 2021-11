A medias, Alcaldía de Xalapa se disculpó con trabajadora que violentaron

Por acoso laboral y violencia de género hacia Lourdes Enith Hernández Morales, empleada del Ayuntamiento de Xalapa que estuvo embarazada fue despedida en 2018, el director de Participación Ciudadana, Francisco Domínguez Canseco, tuvo que pedir una disculpa privada ante la recomendación 061/2021 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).El acto se llevó a cabo a puertas cerradas en el Salón Expresidentes del Palacio Municipal, en el que la subdirectora de Atención a la Sociedad Civil, Diana Rosario Flores Ramírez; el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y la síndica única Aurora Castillo Reyes, también se disculparon con ella y fue nuevamente reinstalada, ahora en el área de Administración.“Yo sufrí violencia de género por mi condición de mujer embarazada en ese entonces, en 2018, y el agresor fue el Director de Participación Ciudadana, Francisco Domínguez Canseco. Ejercía violencia psicológica, verbal, maltrato, bullying laboral, me dijo que no le convenía por estar embarazada”, comentó la agraviada.Hernández Morales añadió que el funcionario de la Alcaldía capitalina la amedrentaba, se burlaba de su físico de mujer en gestación y amenazaba a sus compañeros para que no le hablaran.“Les decía que yo estaba traumada, que no me hablaran, cosas así. Trabajé hasta febrero de 2019, entré con Aurora Castillo cuando ella era directora en 2018, año y medio más o menos trabajé. En mayo, cuando ya regreso de mi incapacidad ya no me recibe, me dice que ya no le soy necesaria, no me dio ninguna justificación y me quedé sin empleo hasta el miércoles de la semana pasada”, dijo.Si bien el servidor público accedió a ofrecerle la disculpa privada, en presencia también de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo, y la titular de la CEDH, Namiko Matzumoto, él no reconoció haber ejercido el acoso laboral y la violencia en su contra.“No se disculpó, literalmente me dijo que se disculpaba por las cuestiones laborales, le hice la observación que no fue laboral, que fue algo de género, que él me había violentado a mí como mujer, no lo reconoció, se agachó y ya no dijo más. El que sí me ofreció una disculpa más abierta fue el Alcalde y la Síndica, pero pues ellos no cometieron los actos en contra mía”, mencionó Lourdes Hernández.Expuso que dejó de laborar en pleno momento en que requería el recurso, ya que su hijo nació con un padecimiento y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), no le cubrió la operación por ser de gastos mayores, por lo que tuvo que esta pidiendo ayuda para poder salvarle la vida.Finalmente, indicó que el munícipe hizo la promesa de que tomaría cartas en el asunto, esperando que se le abra un procedimiento a Domínguez Canseco, y sea cesado del cargo.