A medias, morenista se disculpa con edil de Boca del Río por dichos homofóbicos

En virtud de los señalamientos homofóbicos lanzados de parte de un militante de Morena hacía Carlos Butrón, regidor morenista en Boca del Río, la secretaria de diversidad sexual del partido habría acordado se pidiera una disculpa pública, la cual no se realizó según lo estipulado.



Fue en un audio captado de una llamada telefónica donde se escucha al militante de MORENA, Miguel Ángel Castillo Rodríguez, referirse al edil Carlos Butrón Valenzuela de manera despectiva y homofóbica hacia su persona.



Por lo que en el interior del Partido, la Secretaría de la Diversidad Sexual había pedido al morenista Miguel Ángel Castillo realizar una disculpa pública como medida de reparación del daño hacia el regidor y la comunidad LGBTIQ,



Sin embargo, el militante de Morena incumplió con la disculpa pública al regidor boqueño en los términos que lo estableció la Secretaría de la Diversidad Sexual de Boca del Río, por dichas declaraciones.



Sin presencia de medios y antes de la hora acordada, señalan los presentes que llegó el señor Miguel Castillo irrumpiendo en la mesa, cubierto de la cara y usando una gorra.



También evitó sentarse y en cuestión de un minuto se retiró.



“Es lamentable que mantenga ese tipo de discursos en pleno siglo XXI, ese tipo de acciones no deberían presentarse dentro del partido, más sabiendo que somos un partido inclusivo. La forma obviamente no fue lo acordado, su comportamiento fue arrogante y no se mostró nada sincero, por lo que esas disculpas no las aceptaré, ya qué me siento comprometido también con la población LGBTIQ que se sintió amenazada por sus declaraciones”.



Por su parte, Iván Chincoya secretario de diversidad sexual en morena en boca del Río-Veracruz, quien acompañaba al edil, mencionó la importancia de realizarse estas disculpas, al ser Veracruz el segundo estado donde se realizan estas prácticas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.



El regidor de MORENA, Carlos Butrón, mencionó que en caso de no siga sin cumplirse lo afirmado, llevará ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y a instancias internas del partido, el caso de su compañero morenista que a través de un audio expresó un discurso de discriminación y odio en su contra.