A México le tomó sólo 5 días resolver crisis energética; en Texas sigue: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a diferencia de Texas, a México solo le tomó cinco días resolver el problema de abasto de energía, mientras que a ese estado de la Unión Americana todavía sigue con el problema.



Acompañado del gobernador panista Carlos Mendoza Davis, el titular del Ejecutivo federal manifestó que una de las lecciones de la crisis es no confiarse en utilizar solamente una sola fuente de energía, sino tener un abanico de posibilidades.



“Con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos y el mejor ejemplo es lo que acaba de suceder con la crisis de abasto de gas con la situación de emergencia que todavía se vive en Texas.



¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros resolver el problema? Cinco días, cinco días por el trabajo de obreros, de los técnicos de la Comisión Federal de electricidad, lamento mucho lo que está pasando en Texas pero todavía ellos no resuelven su problema, nosotros los enfrentamos bien.



“¿Por qué? Porque estuvimos pendientes, tomamos decisiones anticipadas, antes de que estallara a la crisis ya había una reunión de emergencia de la Comisión Federal de electricidad de la Secretaría de energía y ya me estaban consultando si podían utilizar más combustóleo de Pemex a precio bajo para usarlo y subir la energía”.



El mandatario federal señaló que ante esta situación dio la instrucción de que Pemex entregara todo el combustóleo y que se echaron a andar otras plantas “y se pudo resolver las demandas que había y se regularizó completamente el servicio”.

Es indispensable, indicó el presidente López Obrador, la rectoría del Estado. ¿Po Qué cuesta más trabajo en Texas resolver el problema? porque está muy pulverizado el mando, no hay control porque tienen inclusive mucho más fuerza las empresas particulares que el Estado.



“Están pensando en lucrar, y por eso el aumento de hasta 5000%. ¿Dónde está el Estado, la ética, la moral de las empresas particulares? ¿Dónde está en la atender a la gente? ¿Cómo dejar en el caso de Texas a millones de gente sin luz, encerrados, pasando, padeciendo de frío, sin atender a la población? Eso no sucede en nuestro país”, agregó.