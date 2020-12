A Miguel Vázquez lo desaparecieron por su activismo, afirman; Fiscalía no actúa

El secuestro y desaparición del activista Miguel Vázquez Martínez es un asunto político, acusaron ambientalistas en las inmediaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en Xalapa.



Según se reportó, Vázquez Martínez, de 70 años, desapareció en el municipio de Tlapacoyan el pasado 20 octubre, cuando abordó un vehículo con personas no identificadas.



Al respecto, el integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez Curiel, señaló que han transcurrido 62 días desde la desaparición de Miguel y no hay avances por la falta de coordinación y pasividad de las instituciones gubernamentales.



El activista sostuvo que es evidente que se trata de un crimen político debido al trabajo de defensa ambiental de Vázquez Martínez y que los secuestradores exigieron una cantidad imposible de costear para su familia para liberarlo pero después accedieron a reducir el monto y finalmente se perdió todo contacto con los delincuentes.



“Miguel es un distinguido integrante de la resistencia ambiental que defiende toda la cuenca del río Filobobos para que no se instalen las hidroeléctricas”, señaló Rodríguez Curiel acompañado de la familia de Vázquez Martínez y representantes de 26 organizaciones que se sumaron para exigir justicia en este caso y dar con el paradero del desaparecido.



