A Movimiento Ciudadano le va mejor cuando va solo en elecciones: Gil Rullán

Movimiento Ciudadano (MC) no es partido de un sólo hombre, aseguró el coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, al reiterar que su partido competirá sólo en las elecciones de 2024, por lo que ya se preparan perfiles competitivos y no se descartan nombres como José Manuel del Río Virgen, Ruth Callejas, el propio Dante Delgado e incluso no descartó la posibilidad de que él mismo participe por alguna candidatura, “todo el que respira, aspira”.Durante su participación en el programa EntreVistas de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, y al ser cuestionado sobre si MC aceptaría la invitación del PAN, PRI y PRD para ir en alianza y así lograr hacerle frente a MORENA, comentó que a su instituto político le ha ido mejor en los estados donde ha competido sólo, citando los casos de Jalisco en 2018 y Nuevo León en 2021.No obstante, reconoció que es un reto lograr la victoria en Veracruz en las venideras elecciones a la Gubernatura, señalando que ha estado recorriendo la entidad para lograr conjuntar a los diferentes sectores y así conseguir este propósito.Gil Rullán añadió que los cuadros políticos ya están trabajando con miras a abanderarlo en dicha contienda y también creando los comités municipales que le ayuden a tener una estructura sólida, con la meta de lograr tener los 212, negando que este instituto sea de “un sólo hombre” (Dante Delgado).“Movimiento Ciudadano es un partido de muchas personas y muchas ideas y formas de pensar. Tenemos un liderazgo consolidado, creado y que en Veracruz se le quiere mucho, que es el senador Dante Delgado. Pero nosotros no somos presidentes, yo soy coordinador del partido y coordino un órgano colegiado de siete integrantes”, explicó.Por otro lado, rechazó el “Plan B” en materia electoral presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto del que señaló que son modificaciones inconstitucionales a las leyes, que han sido rechazadas por las autoridades comiciales, representantes de la sociedad civil y los partidos políticos.“No vamos a permitir que el Presidente tenga reglas nuevas para un proceso que es inmediato, cuando se debe hacer después del proceso presidencial cualquier reforma al instituto electoral. Defendimos al INE y no permitimos que la reforma pasara y lo mismo haremos defiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como lo hemos hecho en muchos casos”, recordó.De igual modo, dijo que las reformas buscan cambiar las reglas del árbitro comicial y acotar sus atribuciones, por lo que expuso que Movimiento Ciudadano estará al “pie del cañón” para evitar que se concreten.El líder del partido naranja en el Estado insistió que, así como evitaron que en Veracruz se diera la reforma electoral que eliminaba los consejos municipales del OPLE para contar los votos en las cabeceras distritales, lo mismo harán con estas modificaciones que están en discusión en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.“El objetivo del Presidente es tener reglas a gusto, cómodas. Él quiere jugar con todas sus decisiones y fichas y nosotros no se lo vamos a permitir. Hay un país democrático, plural, incluyente, que hay que abrirlo y escuchar a todas las voces”, reafirmó.