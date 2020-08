A nivel nacional, Sindicato de TELMEX para labores; defiende contrato colectivo

Como lo habían anunciado, trabajadores sindicalizados de Teléfonos de México (TELMEX) protestaron a nivel nacional en defensa de su contrato colectivo de trabajo, toda vez que aseguran que la empresa no muestra voluntad para cumplir con la negociación.



En Xalapa, Coatepec, la ciudad de Veracruz, Orizaba y otros municipios de la entidad, acusaron que TELMEX pretende eliminar la cláusula 149, referente la jubilación de los trabajadores telefonistas de nuevo ingreso.



De acuerdo a los trabajadores, la empresa argumenta la baja de sus ingresos derivados de la llamada regulación asimétrica en materia de preponderancia.



Sin embargo, indicaron que esta situación es un evento transitorio, por lo cual los telefonistas no están dispuestos a sacrificar el futuro de sus compañeros de nuevo ingreso quitándoles su derecho a la jubilación.



En Orizaba, alrededor de 150 trabajadores se movilizaron la mañana de este miércoles y durante la jornada laboral de ocho horas estarán protestando.



Comentaron que su líder nacional, Francisco Hernández Juárez, ya dialoga con la empresa para que la mencionada cláusula del contrato colectivo de trabajo no se pierda y no descartan emplazar a huelga para mantener ese derecho.



Los manifestantes se apostaron afuera de las instalaciones de Telmex que existen en la ciudad de Veracruz, donde denunciaron los cambios en los esquemas de jubilaciones, por ello pidieron la eliminación de la cláusula 149 del contrato.



En la ciudad de Veracruz, los quejosos mencionaron que la empresa también argumenta que persiste una difícil condición económica.



“Somos conciertes de la importancia de los servicios de telecomunicaciones y más durante tiempos de la pandemia, sin embargo, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores también significa una prioridad, ya que no podemos seguir consintiendo la manera en que la empresa está aprovechando una situación tan delicada para presionar a las bases trabajadoras”, dijeron.