A Nucleoeléctrica de Laguna Verde le quedarían menos de 10 años de vida útil

En menos de 10 años debe de acabar la vida de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, consideró la investigadora Diana Exzacarías Montalvo, quien apuntó que las autoridades deben definir correctamente lo que harán con el uranio."Recordemos que inició su etapa de construcción en los años 70 pero comenzó a funcionar hasta la década de los años 90. Entonces estaba programado que a principios de este siglo dejará de funcionar pero se ha alargado la vida de los reactores de uranio. En cuestión de que si sirve o no sirve, sí aporta, aunque es mínimo el porcentaje de energía eléctrica".Indicó que cuando ya deje de funcionar Laguna Verde tendrá que ser extraído el uranio con mucho cuidado y se deberá meter en un cementerio con una lápida muy grande de un material aislante que impida la radiación."Aunque debemos ser conscientes que esa radiación va a seguir por cientos de años. El problema que veo más peligroso es que cuando Laguna Verde termine su vida útil qué se va a hacer con el uranio de esos dos reactores, pues va a ser un residuo y entonces ahí es donde se ve el peligro".Añadió que hay países como Francia, Japón, Reino Unido que tienen 20 o 30 en un territorio más pequeño de plantas nucleoeléctricas, sin embargo, "recibe uno más radicación cuando se expone uno al Sol que cuando estás en una planta de este tipo; está uno más irradiado por los aparatos, por un teléfono celular, o cuando se toma uno una radiografía que de la misma planta".En este caso, dijo, es muy estricto el sistema de control de seguridad de Laguna Verde, cosa que no lo exenta de tener algún percance, por ejemplo lo que sucedió en Chernobyl, "aunque los reactores de ésta eran de otro tipo, los que tiene la que están en el Estado tienen mayor avance tecnológico pero no está exento de algún accidente".