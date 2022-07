A oposición “le duele muchísimo” que Nahle cumpliera con Dos Bocas: Cuitláhuac

Al negar que su administración haya invertido recursos públicos en los espectaculares que agradecen a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, aplaudió que se aproveche "la polémica" que generó su inauguración, para informar a la ciudadanía del cumplimiento de esta promesa hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador."No, nosotros no pagamos esos espectaculares y no sé, hay que ver pero es bueno que salgan, es lo que estoy diciendo y ojalá más informen", dijo en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.Explicó que quienes cuestionan que se inaugure sin refinar petróleo todavía, desconocen que, en toda obra petroquímica o química, se debe dar un periodo de prueba que puede durar un año o más, antes de que la planta comience a operar a su plena capacidad.Por eso afirmó que a los adversarios políticos les "duele" que se haya construido en tiempo récord (tres años) y que quien haya estado al frente haya sido la Senadora con licencia por Veracruz; cuando en el sexenio de Felipe Calderón sólo hicieron la barda de una refinería y en el de Enrique Peña Nieto no se haya continuado el proyecto y concluido."Les duele muchísimo que Rocío Nahle con las instrucciones y todo el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la hizo en tiempo récord, tres años, es muy contrastante con la barda (...) El neoliberalismo gobernante no sólo hizo una barda en lugar de una refinería, también hizo otras bardas en hospitales y las dejo abandonadas", abundó.El mandatario veracruzano reiteró que como se está informando al pueblo que están cumpliendo con las promesas, a los adversarios les "causa dolor" y "no les da margen para atacar, tienen que buscar cómo mentir".Acotó que la ciudad "sabe perfectamente" que la construcción de la refinería Olmeca no hubiese sido posible sin Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación."La gente lo sabe perfectamente, esa refinería es gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el orgullo de Veracruz? Que sea una ingeniera, de aquí en Veracruz, fue votada como Senadora y que pidió licencia para eso, para poder lograr en tiempo récord la refinería", dijo Cuitláhuac García.Dijo esperar que se diera este tipo de reacción y que ojalá y continúe la polémica, como en su momento ocurrió con el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), que fue criticado por no contar con lugares de comida, ni operar adecuadamente pero que ahora que ya es funcional, no se ha vuelto hablar al respecto."Como ahora que ya está ahí y ya nadie habla de eso, ya están queriendo pasar los temas entonces, pues antes de que se acabe la noticia de la refinería, ojalá siga la polémica. Entonces qué bueno que haya estas quejas porque nos va a dar pauta para seguir hablando", mencionó una vez más.