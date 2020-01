A partir de este 1° de enero aumentarán tarifas de predial en 11 Municipios

A partir de este miércoles en 11 Ayuntamientos de Veracruz entra en vigor el incremento al precio de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción (impuesto predial); en el resto (201) las tarifas serán las mismas que se aplicaron en el 2019.



El aumento al impuesto predial será en 9 Ayuntamientos gobernados por la alianza PAN/PRD; 1 por la coalición PRI/PVEM; y 1 de MORENA.



Se trata de los Ayuntamientos de Carrillo Puerto (PAN/PRD), Córdoba (PAN/PRD), Cosamaloapan (PAN/PRD), La Antigua (PAN/PRD), Moloacán (MORENA), Omealca (PRI/PVEM), Paso del Macho (PAN/PRD), Tepetzintla (PAN/PRD), Tlapacoyan (PAN/PRD), Tuxpan (PAN/PRD), y Veracruz (PAN/PRD).



Cabe señalar que de acuerdo a la Ley de Catastro del Estado de Veracruz, los Ayuntamientos deberán presentar al Congreso las propuestas de Tablas de Valores, entre el 1 al 30 de mayo de cada año.



Dentro de ese plazo sólo 11 Ayuntamientos remitieron al Congreso sus respectivas propuestas de modificación de las tablas de valores catastrales para el cobro de las contribuciones municipales sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal de 2020.



Dos Ayuntamientos, Tepetlán (PAN/PRD) y Tonayán (PRI/PVEM) en forma expresa, hicieron del conocimiento que no deseaban realizar modificaciones a las tablas de valores para el próximo año.



El resto de los Ayuntamientos (199) no hizo notificación alguna sobre modificaciones a las tablas de valores catastrales para el 2020.



La Ley de Catastro para el Estado de Veracruz también señala que las Tablas de Valores tendrán vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año para el que fueron aprobadas. Si concluida la vigencia señalada, algún Ayuntamiento no presenta propuesta de nuevas Tablas de Valores, se tendrá por presentada la del año anterior y el Congreso determinará la actualización correspondiente.



Debido a que la gran mayoría de los municipios no hizo efectiva su atribución, ya sea para modificar sus tablas de valores catastrales o solicitar la prórroga de la vigencia, el Congreso del Estado, para los Ayuntamientos que no solicitaron modificación, consideró prorrogar para el 2020 los valores catastrales utilizados en el ejercicio fiscal 2019.