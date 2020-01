A partir de marzo se sancionará a negocios que entreguen bolsas de plástico, en Coatepec

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, informó que será hasta el mes de marzo cuando se aplique la iniciativa “Coatepec libre de plásticos” en los negocios y entonces pueda haber sanciones a quienes aún otorguen bolsas de plástico.



Ante las dudas de los vendedores ante la prohibición del usos de bolsas de plástico y otros productos negativos para el medio ambiente, el Edil señaló que se trata de un proceso de transición, pues esta disposición no es nueva, pues recordó que a través del Congreso Local se hicieron cambios a la Ley de Manejo de Residuos Sólidos donde se prohibió la comercialización de estos productos.



“La iniciativa que se aprobó en Coatepec surte efecto a partir de un plazo de 180 días naturales, esto será a partir del mes de marzo o abril de este año, cuando ya se tendrá que aplicar; no obstante, el Gobernador suscribió un acuerdo con empresas en donde se comprometían que el 1° de enero se iban a dejar plásticos, mientras que en 2018 la Legislatura aprobó una reforma que se tuvo que aplicar a partir de 2019 esto no es nuevo, los comercios sabían que debía transitar a otro tipo de materiales, pero lo que nosotros hicimos fue ajustar y reducirlo al territorio de Coatepec y enfocarlo al consumo”, abundó.



En este sentido, aseguró que ya existen alternativas biodegradables a las que pueden acudir los negocios.



“Las empresas son las encargadas de ofrecerlas, como productos biodegradables que ahora se consiguen más fáciles. Ya están al alcance de todos. Ya se debía aplicar, por eso en Coatepec quisimos reforzarlo y aplicarlo a través de Ecología, que estemos vigilando que en Coatepec se aplique, este año debe haber un avance”, comentó.



Finalmente, precisó que en el Pueblo Mágico muchos negocios ya dejaron de dar bolsas de plástico y popotes, sin embargo, algunas cadenas no lo están haciendo, por lo que advirtió que el Ayuntamiento estará vigilante que se cumpla con dicha iniciativa una vez que entre en vigor en el Municipio.