A partir del 20 de septiembre comenzará reapertura de templos, en Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, dio a conocer que será desde el 20 de septiembre que se abrirán las celebraciones eucarísticas a la feligresía en los templos, pero enfatizó que será de manera paulatina.



De acuerdo al órgano informativo de la Diócesis "Buena Noticia", el prelado apuntó que la asistencia solo será de un 25 por ciento de la capacidad de cada edificio, además que la gente que acude tendrán que cumplir con todas las medidas sanitarias como uso de gel, checado de temperatura, uso de cubrebocas, sanitización.



Y que en cada banca solo podrán estar máximo dos personas, habrá distancia de dos metros entre banca y banca o en su defecto se ocupará una sí y otra no, las personas pasarán por tapetes desinfectantes de calzado.



De igual forma que en cada una de las parroquias de la Diócesis de Orizaba hay laicos que se capacitaron para ayudar a que los fieles cumplan con estas medidas sanitarias.



Sobre las celebraciones serán breves pero solemnes y sin canto; y al finalizar se pedirá a la gente que no socialice sino que vaya a casa para poder prevenir la transmisión del coronavirus.



En tanto para los sacramentos como bautizo se deberán cumplir ciertos criterios para que no haya aglomeraciones, aunque estos comenzarán a efectuarse a finales de octubre.



Y la confirmación y primera comunión sería hasta finales de noviembre o diciembre, pero también dependerá de la realidad en materia de COVID-19 que haya en cada uno de los decanatos de la Diócesis.