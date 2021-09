A Paty Lobeira ya la invitan al Congreso como Alcaldesa electa

La presidenta municipal electa de la ciudad de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes, acudió a invitación del ORFIS al Congreso del Estado y participó en el taller de “Capacitación Regional para Autoridades Municipales Electas”, afirmando que esto demuestra que su triunfo es “irreversible”.“La ciudadanía ya decidió y una prueba de ello es que estoy siendo convocada a este tipo de eventos del ORFIS y del Congreso del Estado (…). Realmente no hay cómo se pudiera caer (su elección) y estoy segura de que el primero de enero voy a estar tomando posesión en el puerto de Veracruz”, declaró en entrevista.Cabe recordar que el candidato de MORENA, Ricardo Exsome, afirmó que la elección de Veracruz aún no está definida y tras impugnar los resultados que favorecieron a Lobeira de Yunes la fecha límite es el 31 de diciembre.Cuestionada sobre si desde la presidencia de la República se busca anular su triunfo, la panista dijo que no cree que esté pasando esta situación.“No creo; nosotros estamos listos para trabajar unidos y para todos en bien de la gente del puerto de Veracruz”, señaló.Cabe señalar que el ORFIS, de manera conjunta con el Congreso del Estado, están implementando jornadas de capacitación para que alcaldesas y alcaldes electos implementen una adecuada entrega-recepción; tan sólo el lunes dieron capacitación a munícipes electos de la zona norte.“Yo creo en el orden, la eficiencia y la disciplina en el ejercicio de la acción de gobierno; el proceso de entrega-recepción, y posteriormente mi administración, serán reflejo de ello”, manifestó.Además, dijo que esta capacitación regional es una oportunidad para crear relaciones y vínculos institucionales con todos los órganos y dependencias con los que va a interactuar de manera permanente desde el Gobierno Municipal.En cuanto al supuesto vínculo de la familia Yunes con la construcción de la llamada Torre Arista, conocida popularmente como Torre Centro, Lobeira de Yunes dijo que “es puro chisme” esta supuesta relación, además de que la obra está en proceso de construcciónHay que recordar que instancias como la Secretaría de Protección Civil (SPC) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) frenaron en 2 ocasiones la obra, sin embargo, el proyecto se retomó el pasado 8 de septiembre.“Ya se ha visto que ya ellos deben de tener su investigación y me imagino que ya vieron que no hay nada de ese estilo y que realmente es puro chisme para hacer una noticia, pero sin fundamento y sin bases.“Yo creo que está aclarado, desde el momento en que se han podido ganar los amparos ya está aclarado y no hay nada más que hablar de ese tema”.Respecto al inicio de su administración confirmó que su esposo, Miguel Ángel Yunes Márquez, la acompañará en su gobierno.“Mi esposo como siempre ha sido es un gran consejero y va a estar a mi lado (…). Va a estar a mi lado como compañero y aparte, bueno, él sabe de estos temas, él me va a estar apoyando como lo hemos hecho durante estos 14 años, bueno 17 años ya que llevamos realmente juntos y que hemos trabajado juntos en favor de la gente de Veracruz”, mencionó.Agregó que su objetivo será enfocarse en el bienestar de la gente del puerto de Veracruz y actualmente trabajan en la transición, por ello se encuentran afinando lo que serán sus programas de Gobierno.Finalmente, ante la polémica que ha generado la renovación de la dirigencia del PAN estatal, la alcaldesa electa dijo que se tiene que trabajar por la unidad del partido.“Mi opinión como panista es que tenemos que trabajar unidos los panistas y seguir trabajando en favor de la población.“Vamos a estar trabajando unidos, yo creo que eso no se nos debe de olvidar a los panistas e incluso no nada más a los panistas, a todos de todos los partidos tenemos que trabajar unidos porque todos buscamos lo mismo, el bienestar de la gente”, señaló.