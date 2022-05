A PC Municipal le falta personal para revisar tanques de gas en Xalapa

El director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, aseguró que siguen verificando los tanques estacionarios en mercados y comercios de la ciudad, sin que hasta el momento se hayan aplicado sanciones o clausurado algún establecimiento por incumplir con las normas.A inicios de abril pasado, por dos días consecutivos , fugas de gas provocaran el desalojo de inmuebles del Centro de la capital. Tras lo ocurrido, el alcalde Ricardo Ahued ordenó revisar todos los tanques estacionarios en negocios y viviendas de la ciudad.Por su parte, Sardiña Salgado reconoció que ante las nuevas competencias que tiene el área a su cargo, el personal no es suficiente para llevar a cabo las inspecciones de las instalaciones de gas."Se están haciendo las verificaciones y hasta ahorita no tenemos ningún problema, desde luego que no nos damos abasto con tanto trabajo porque tenemos que hacer análisis de riesgo y es mucho el trabajo porque ahora Protección Civil tiene mucha competencia", indicó.Además, comentó que ya se giraron los oficios a las empresas gaseras y ellos están haciendo las revisiones en los mercados y en todos los restaurantes que tengan tanques estacionarios para que cumplan con las medidas de seguridad adecuadas."Tanto en sus filtros de acceso como de desfogue del tanque para evitar un problema y fugas de gas. También depende del sector privado que se aplique y que invierta en seguridad de sus tanques y válvulas, para evitar problemas", apuntó Sardiña Salgado.El director de PC expuso que las multas o cierres proceden si los locales comerciales reinciden o no ajustan las instalaciones de los tanques estacionarios a la normatividad."Hasta ahorita hemos tratado de que el sector privado se regularice. ¿Para qué vamos a clausurar o sancionar ahorita? Sólo en caso concreto de algunos restaurantes que están teniendo esos problemas sin solucionarlos, entonces sí podríamos clausurar", consideró.Advirtió que los locales que repitan la falta, podrían incluso perder su cédula por parte de la Dirección de Desarrollo Económico."Pero estamos tratando de regularizar, entrando en un buen parámetro, les mandamos también al sector privado un oficio de regularización y que chequen sus instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias", concluyó.