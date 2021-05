A personal contratado para el Plan Covid se le debería basificar: SNTSS

Ante la falta de personal que persiste en el IMSS, el secretario general de la Sección IV del SNTSS, Juan Carlos Perzabal Castillo, indicó que a los trabajadores que fueron contratados para el Plan Covid se le debería basificar.



Señaló que en la institución siguen haciendo falta personal y al que ingresó para atender la pandemia se le da contrato por determinado tiempo, “entonces pedimos que a esa gente se le pueda considerar para que se quede en forma definitiva”.



Dijo no saber cuánto personal fue contratado para el Plan COVID, pues las cifras corresponden a la delegación, pero se trata de “un buen número”.



Respecto a la falta de insumos que hay en el IMSS, mencionó que actualmente no se puede cumplir al 100 por ciento porque la pandemia los tomó por sorpresa y eso ha provocado situaciones complicadas, pero se responde en buena medida dentro de lo posible.



Admitió que hacen falta muchas cosas por hacer, entre ello más hospitales y clínicas, y en los hay se tiene que invertir porque son inmuebles que ya tienen mucho tiempo.



El dirigente sindical de la Sección IV reiteró el llamado que hizo en el mitin que se tuvo por la mañana, para que se vacune a todo el personal contra el COVID-19.



Recordó que se dijo que se iba a vacunar a todo el personal de salud y hasta ahora no se ha hecho o al menos en el IMSS “faltan algunos”.



Remarcó que no se trata de un capricho, sino algo justo, pues ellos son los que atienden a la población y le ha tocado ver a muchos compañeros jóvenes fallecer debido al coronavirus y atrás de ellos queda su familia, por lo que la petición es que se inocule a todos los trabajadores de la salud y en su momento también a toda la población.