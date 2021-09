A personal médico lo explotan con vacunación; trabajan bajo protesta

Personal médico que participa en las jornadas de vacunación contra COVID en la conurbación Veracruz-Boca del Río salió en defensa de su compañera enfermera que recientemente fue exhibida fingiendo vacunar a una joven en el estadio Luis “Pirata” Fuente.Por lo ocurrido, cabe recordar , el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que la enfermera sería denunciada penalmente y “podría tener alguna repercusión por delitos graves, e incluso también por corrupción”.Según explicaran las autoridades, la trabajadora había alegado estar cansada e incluso el delegado de Bienestar, Manuel Huerta, reconoció que “la verdad es que sí están sometidos a estrés”.Ahora, personal médico inconforme por la situación comenzó a laborar bajo protesta, denunciando violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo por parte de la Secretaría de Salud, reprochando que las jornadas se extienden por “más de 15 horas”.Apenas este domingo, en el módulo de vacunación de la localidad de El Tejar, en Medellín de Bravo, se observaba una lona que recriminaba la falta de equipo de protección que ellos mismos tienen que comprar, las largas horas de trabajo entre el calor, comida de mala calidad nutricional, “en ocasiones descompuestas y raciones pequeñas”.También exhibieron que no tienen periodos de descanso durante las tareas de vacunación y que tienen que viajar a distintos municipios, “sin pago de gastos de camino y sin oficio de comisión que nos proteja ante cualquier accidente de trabajo”.Por todo esto, demandan el pago de horas extras con tiempo y no en efectivo, como marcan las Condiciones Generales y la Ley Federal del Trabajo.Con un moño en su uniforme, las enfermeras y enfermeros se unen para mostrar su descontento laboral.No obstante, desde que su compañera fue exhibida y sancionada por la misma Secretaría de Salud, se manifiestan de manera reservada por temor a represalias.“Queremos que la sociedad lo sepa, así como nos juzgó por el error, también queremos se humanice con nosotros, no podemos estar 14 o 16 horas paradas vacunando sin parar, a veces sin alimentación, sin agua”, dijo una enfermera.De manera anónima, explican que no han dejado de laborar y cada uno aplica hasta 400 inyecciones al día y de pie en cada jornada de vacunación, iniciando a las 6:30 horas en la sede que les corresponda para salir después de las 20:00 horas y luego realizar los reportes pertinentes.“Estamos hablando de que cada vacunador está aplicando entre 300 y 400 dosis al día, entonces es muchísimo, de que se puede cometer un error se puede cometer, es muchísimo trabajo”, dijo un enfermero de la Jurisdicción Sanitaria, quien comentó que todos los trabajadores de dicha dependencia estarían inconformes.Apenas el pasado jueves, el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, visitó el centro de vacunación en el estadio Luis “Pirata” Fuente, donde saludó al personal que portaba el moño en protesta. Según el funcionario, desconocía si tenían alguna inconformidad.