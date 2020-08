A pesar de los pesares, vamos saliendo de las dos crisis: la económica y sanitaria: AMLO

A menos de 24 horas de que presente su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, “a pesar de los pesares”, hay visos de recuperación en la crisis económica mundial, la cual, señaló, es la más profunda que se ha presentado en un siglo, así como de la emergencia sanitaria por el Coronavirus pero “vamos saliendo de esta pesadilla”.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19 no han faltado camas ni ventiladores para atender enfermos.



"Mañana vamos a dar detalles de cómo estamos enfrentando esta doble crisis, la sanitaria y al económica y que nosotros consideramos que, a pesar de los pesares, vamos bien en la atención de las dos crisis. En la pandemia, con todo el dolor que ha dejado, estamos atendiendo a enfermos, salvando vidas. Contamos con todo el apoyo del sector médico, no han faltado ni faltarán camas, ventiladores, para atender enfermos. Vamos avanzando poco a poco pero vamos saliendo de esta pesadilla, va pasando la pesadilla de la pandemia".



"La crisis mundial más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años, en un siglo. En Europa no se veía una caída de la economía desde la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos no se veía una caída de la economía como la actual desde la crisis de 1929-1933 y nosotros no habíamos caído en lo económico, como ahora, desde 1932, precisamente por la crisis de Estados Unidos, entonces sí es una crisis profunda", dijo.



De cara a su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente López Obrador aseguró que la estrategia económica que su Gobierno implementó para enfrentar la pandemia del COVID-19 ha funcionado y "vamos saliendo del hoyo en que caíamos".



El Ejecutivo federal señaló que es optimista de que la económica del país saldrá adelante.



Manifestó que esto es gracias al pueblo mexicano, el cual, aseguró, es trabajador.



Ejemplo de ello son los migrantes que, calculó, enviarán a sus familias en este año alrededor de 40 mil millones de dólares.



"Hasta ahora la estrategia ha funcionado y puedo probarlo, hasta ahora, a pesar de la difícil situación, de la profunda de la crisis, vamos saliendo del hoyo en que caímos, vamos saliendo".



"Mi pronóstico sobre cuánto tiempo (saldremos de la crisis)... dejen un poco más de margen y lo voy a hacer pero estoy optimista. Sé que vamos a salir adelante y también piensen que es muy importante la fortaleza del pueblo de México, nuestro pueblo es mucha pieza y ¿por qué? porque somos herederos de grandes civilizaciones de extraordinarias culturas".



AMLO: TENEMOS FINANZAS PÚBLICAS SANAS



Al señalar que hay finanzas públicas sanas, el Presidente López Obrador aseguró a los mexicanos que no hay nada que temer por la crisis económica mundial generada por el COVID-19, debido a que, señaló, no habrá inflación, no se contemplan despidos, no habrá reducción de salarios y no faltarán los alimentos.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que además, su Gobierno ampliará los montos destinados para los sectores pobres en programas de bienestar.



El mandatario aseguró que fundamentará estos aspectos mañana martes que presente su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.