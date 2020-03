A pesar del coronavirus, "vamos muy bien en lo económico": AMLO

A pesar del avance de casos de contagios de coronavirus en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tiene una fortaleza económica, hay mando y gobernabilidad en el país.



“Es un asunto que estamos atendido con mucha responsabilidad y tenemos listos los espacios si se necesitan en centros de salud, en hospitales, los médicos, el equipo que se requiera, las medicinas, está preparándose el plan DN-III y el Plan Marina. Estamos preparados, tenemos recursos , todo el dinero que se necesite y lo más importante, hay organización, hay mando, hay gobernabilidad en el país”.



“¿Qué le digo a la gente? Que tengan confianza, vamos bien, vamos muy bien en lo económico, tenemos fortaleza”, señaló el mandatario ante la emergencia por el Covid-19.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que pidió al Banco de México no hacer uso de las reservas del país e informó que al día de hoy, las reservas del país suman, desde el 1 de diciembre de 2018, un monto de 10 mil millones de dólares.



“Somos respetuosos del Banco de México, pero opine de que en la depreciación de la moneda por la crisis internacional no se apueste a utilizar reservar, no queremos eso y hasta ahora tenemos intactas nuestras reservas solo lo que se ha acumulado en lo que llevábamos en el gobierno suman 10 mil millones de dólares.



López Obrador indicó que la reunión de gabinete que ayer jueves tuvo en Palacio Nacional “estuvo muy bien”, y afirmó que su gobierno está preparado para hacer frente al Covid-19, y cuenta con todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que se ha llevando a cabo desde hace tres meses.



“Antes que otros gobiernos en el mundo y de manera profesional, con la conducción de técnicos, médicos y científicos y no de políticos, o mejor dicho de politiqueros o de especialistas o de columnistas o conductores de radio que ahora son expertos, senadores, diputados, etcétera.



Recordó que este viernes comienza la dispersión del adelanto por cuatro meses de las pensiones para adultos mayores, y que suman un monto de 40 mil millones de pesos, debido a que son el sector de la población más vulnerables, “y ante esta epidemia que ya no tengan que salir, tienen su recurso, se guardan, porque es la población que resultaría más afectada”,



“A cuidarlos y hacer caso a las recomendaciones de salud, que estén pendientes de la información que se transmite por los especialistas todos los días a las 7:00 de la noche.



Somos de los gobiernos que más informamos y lo vamos a seguir haciendo”, agregó.