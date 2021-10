A poco de concluir periodo, Ayuntamiento de Perote creará Instituto de la Mujer

La próxima administración municipal de Perote tendrá la obligación de asignar al Instituto Municipal de la Mujer (IMM) no menos del 3 por ciento del presupuesto que ejercerá en el 2022.El Ayuntamiento saliente, que preside Juan Francisco Hervert Prado, inició el proceso formal para la creación e integración del Instituto como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.Para ello, emitió el Reglamento del Instituto que reglamenta su estructura, organización y funcionamiento, en el cual quedó especificado que el patrimonio del nuevo organismo se integrará por los recursos que le asigne el Municipio, el cual no podrá ser menor al 3 por ciento del establecido en su Ley de Ingresos.Así como de los recursos de libre disposición proporcional a su fecha de creación, por las aportaciones que en su caso le otorgue el Gobierno Federal o Estatal, organismos gubernamentales o no gubernamentales nacionales e internacionales o que reciba por donaciones, herencias, legados, subsidios, o cualquier otra aportación en numerario o especie que se hagan a su favor.A partir de este martes se tiene un plazo de 15 días hábiles para la integración formal del Instituto y de su Junta de Gobierno y para el nombramiento de la directora, a propuesta del Alcalde.Para ser directora se requiere tener nacionalidad mexicana por nacimiento en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles; una residencia efectiva mínima de un año en el Municipio; contar con estudios mínimos de nivel superior; no tener ningún cargo político partidista; y tener conocimientos y experiencia acerca de la perspectiva de género y de la problemática de las mujeres.La directora durará en su cargo cuatro años, cuyo inicio será con cada administración pública municipal y podrá ser ratificada para el periodo inmediato.Además, el IMM contará con una Junta de Gobierno; una Dirección General; un Órgano Interno de Control y áreas de operación, aprobadas por el Ayuntamiento de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.Entre las atribuciones del IMM de Perote figuran la de impulsar la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género al interior del Ayuntamiento; y la de fomentar una cultura institucional con perspectiva de género al interior del Instituto como en el Ayuntamiento.También podrá realizar investigaciones, estudios, diagnósticos, indicadores y cualquier otro análisis, sobre la situación y posición de las mujeres con respecto a los hombres, la violencia de género imperante y las necesidades sociales de las mujeres en el Municipio.